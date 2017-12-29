核心提示：读者龙女士问：我今年40岁，想打玻尿酸除皱，请问能维持多久？什么样的人不适合打？
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打玻尿酸能维持多久
北京读者龙女士问：我今年40岁，想打玻尿酸除皱，请问能维持多久？什么样的人不适合打？
北京协和医院整形外科主治医师丁文蕴解答：玻尿酸是人体中一种自然代谢的物质，无论做成什么剂型，总会有被吸收代谢掉的一天。后来发现，用一些特殊分子把玻尿酸粘在一块，能延长其在体内留存的时间。这些相当于胶水的分子叫作交联剂。根据交联程度不同，可将玻尿酸制剂分为小分子、中分子和大分子三类。水光针属于小分子制剂，亲水性、流动性好，适合较大面积皮下注射。中分子用于泪沟、苹果肌、太阳穴、额头的填充注射。大分子质地较硬，用于隆鼻、垫下巴等。大分子玻尿酸能维持1~2年，水光针往往每个月都要打一次。孕妇、未成年人、瘢痕体质者要谨慎。出现皮肤肿痛、瘙痒、变硬等不良反应要及时咨询医生。
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