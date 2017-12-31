核心提示：护肤不是一件简单的事，很多朋友对此都充满困惑，也犯过不少错误。护肤时，以下几种错误较常见。
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护肤不是一件简单的事，很多朋友对此都充满困惑，也犯过不少错误。护肤时，以下几种错误较常见。
错误一：护肤需求都一样。根据生活环境、季节变化、饮食习惯、皮脂腺分泌等的不同，皮肤的滋润度也不一样。我国沿海地区及四川、重庆等南方地区湿度较大，不需要强调滋润保湿；高原、西北干旱地区干冷、风力强，需要多补水。年龄越大，肌肤中的水分含量越低，皮肤弹性降低，易产生皱纹、感觉瘙痒。因此，老年人在冬季更要重视保湿止痒。
错误二：美白与防晒无关。日晒对皮肤的伤害很大，主要表现在两方面：一是紫外线造成肌肤晒伤，产生色素沉着，皮肤颜色加深；二是紫外线加速黑色素的生成，是产生和加重黄褐斑、雀斑的重要外在因素，也是唯一可控的因素。因此，做好防晒是最积极的美白方式。
错误三：面膜天天都要敷。面膜的作用原理是“强迫”成分进入角质层，和化妆水、护肤霜的效果一样，只不过前者是在短时间内完成的，可以看作对护肤的有效补充。这就好比一日三餐和点心的关系，三餐是基本需求，点心只是锦上添花，但用点心代替正餐就不对了。
错误四：早晚护唇没区别。白天喝水、进食会导致润唇膏脱落，晚间则很少出现这种情况，能够使其滋润成分充分发挥作用，效果更好。紫外线也是损伤唇部的元凶，建议早上使用带有防晒功效的护唇膏，SPF（防晒系数）4~15的能有效保护唇部。
护肤是一个长期的过程，除了上述问题，还要调整身体状况，多补充水分，保证充足睡眠，适当运动等，才能保持肌肤水润，延缓衰老。▲
作者：北京东直门医院皮肤科主任医师 黄 青
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