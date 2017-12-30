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经常玩手机对皮肤有什么危害?

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2017-12-30爱秀美
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核心提示：经常玩手机皮肤会变黑吗？经常玩手机对皮肤有什么危害？晚上玩手机有什么危害？

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　　手机可以说是我们生活中必不可少的一样物品了，手机控、低头族数不胜数。那么经常玩手机皮肤会变黑吗？经常玩手机对皮肤有什么危害？一起来看看！

　　经常玩手机皮肤会变黑吗？

　　皮肤状态是基因决定的，玩手机让脸变黑不至于，但是经常玩手机会使面部情况变差。

　　很多人喜欢近距离的使用手机，手机会发射电磁辐射，如果长时间接触手机还会引起色素沉积，引起面部色斑，造成面部变黑的错觉。

　　经常玩手机会烂脸吗手机本身不会引起烂脸，但是皮肤敏感人群接触其中的金属物质后有可能会过敏，引起皮肤不适。

　　手机外壳大部分都是金属外壳，含有镍元素和铬元素，过敏性皮肤很容易引起接触性皮肤过敏

　　建议：给手机买一个塑料保护壳，如今市面上的手机壳多种多样，使用手机壳可以彰显个性，还能保护手机。

　　经常玩手机对皮肤有什么危害？

　　1、下巴变形、长皱纹

　　过度使用手机会导致下巴轮廓变形。年龄增长，皮肤弹性下降，花数小时低头看手机，都会增加下巴皮肤的下垂。所以，各位爱美的女性不想变成“双下巴”，就要克制自己使用手机的频率和时间了。

　　其次，手机显示屏上的文字小，读起来费力，人们会下意识地眯眼看，时间长了就会在眉间眼角形成皱纹。

　　建议：尽量将手机举到正前方，高于胸腔的位置。

　　2、容易引起内分泌失调

　　晚上玩手机会熬夜会导致内分泌失调，内分泌失调会引起皮肤干燥、失去光彩，加速胶原蛋白和其他营养物质的流失，还会加速面部肌肤的衰老进程。

　　晚上玩手机有什么危害？

　　1、损害皮肤

　　危害：深夜玩手机对皮肤损伤极为严重，夜晚本来就是人体抵抗力免疫力最弱的时刻，得不到正常休息则有损皮肤健康。再加上现在的手机科技含量高，人们使用手机时跟面部距离很近，会对皮肤产生极大的影响，容易长痘痘。另外，手机是一个很不卫生的东西，表面布满细菌，晚上玩手机，难免会碰到面部、颈部、耳朵等地方，可能会导致暗疮、痘痘等。

　　正确做法：晚上玩完手机一定要用洗面奶洗脸，不要手机辐射全部寄居在脸上，对脸部损伤极大。还有玩手机时记住不要把手机贴近脸部，因为手机上会有很多细菌。

　　2、影响视力

　　危害：长期躺在床上玩手机，会对眼睛产生极大损害。左右横躺着对左右眼睛的压迫力最大，如此一个月就会造成左右眼睛视力偏差，枕头对眼睛的压迫造成供血不足，时间一长眼睛就会有膨胀感，短时性影像重叠，这个不是滴眼药水就能好的！有些人配眼镜左右度数不一样就因为如此。还有，若在漆黑的房间里长时间盯着手机，手机发出的光线会让眼部肌肉疲劳，影响聚焦能力，导致视力模糊。最初可能只是暂时的视觉疲劳，但长此以往它会变成永久性的，最终导致近视。甚至有可能导致散光

　　正确做法：应限制玩手机的次数，还有玩手机时眼睛要离屏幕远一点，以及玩完手机后注意眼部保养，比如滴眼药水、做眼保健操等。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

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