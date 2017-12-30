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护肤品是酸性好还是碱性好？

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2017-12-30爱秀美
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核心提示：护肤品是酸性好还是碱性好？现在护肤和饮食都讲究从酸碱性出发这样效果更好，那护肤品如何判断酸碱性呢？酸性护肤品有哪些？碱性护肤品又有哪些呢？化妆品是酸性还是碱性的呢？

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　　护肤品是酸性好还是碱性好？护肤品的酸碱性该怎么判断？酸性护肤品有哪些？洗面奶是酸性还是碱性的？酸性护肤品经常用会怎么样？酸性护肤品可以美白吗？酸性护肤品有什么功效和作用？

　　护肤品选酸性好还是碱性好？

　　选弱酸性的好。

　　酸性护肤品是指PH值小于7的，碱性护肤品是指PH指大于7的，强酸强碱则在原本的数值上加大，而人体正常皮肤的PH值是在5到7之间，因此PH值在5-7之间的护肤品，是最适合人体皮肤的，即弱酸性护肤品，又叫中性护肤品。

　　长期使用果酸类护肤品会怎样？

　　果酸是从水果中提取的各种有机酸，多存在于柠檬（调节pH值）、甘蔗（甘醇酸）、扁桃（苦杏仁酸）或酸奶中的乳酸成分，果酸其实就是一种弱酸，PH值决定了它的功效，酸性环境下有利于发挥果酸的作用，在偏碱性的环境下，果酸会被解离而失去作用。

　　果酸换肤在医学上称为“化学脱皮”，是把化学品涂在脸上，改善表皮新陈代谢，加速死皮脱落，令毛孔收缩，皮肤更加娇嫩。不过据坦纳称，果酸换肤的过程可能十分痛楚，如果疗程处理不当，轻则皮肤出现疼痛、变红，严重者可令皮肤灼伤。

　　为使果酸产品发挥出最大功效，不妨选择含果酸的洗面奶，可在洗面的同时去除死皮，也可配合果酸润肤霜，让果酸更均匀地停留在皮肤上。至于含果酸的防晒品就没必要了，只要选用SPF15或以上的防晒品就可以了。

　　使用果酸产品时，不妨循环使用，用一个月停两周，给肌肤充分的休息机会，就比较安全。此外，不要让产品触及眼部周围及颈部肌肤，因为这些部位的肌肤较幼嫩。

　　酸性护肤品有哪些？

　　1.化妆品一般不会写着呈什么性，可以根据皮肤来判断的。

　　2.皮肤本来就是弱酸性的，碱性的DD一般针对油性皮肤可以去油对干性的皮肤就不是很好而酸性的可以对干性的有帮助的。看化状品针对什么肤质这样选择好一些。

　　正规厂家生产的面霜等护肤品都是弱酸性的，否则也难以起到滋养肌肤的作用，洁面产品则多半呈中性或若酸性，较差的产品会呈较强的碱性，不建议使用。

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