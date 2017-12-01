如何淡化法令纹？可减龄5岁

核心提示：法令纹不仅影响一个人的容貌，还会影响到一个人的气质和亲和感，如何消除这讨厌的法令纹呢？

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法令纹不仅影响一个人的容貌，还会影响到一个人的气质和亲和感，如何消除这讨厌的法令纹呢？

消除法令纹小窍门一：眼霜去法令纹

可以使用具有抗皱紧致的眼霜，涂抹在法令纹出现的地方，并且轻轻按摩，2—3天一次，坚持一个月即可去除法令纹。

消除法令纹小窍门二：按摩去法令纹

四指并拢，从鼻头处开始，顺着肌肉的走向，往斜上方滑动，轻柔的提拉肌肉，左右各10次。

消除法令纹小窍门三：面膜去法令纹

很多含有胜肽或胶原蛋白的面膜是消除法令纹的好帮手，法令纹较重的MM，可以多用这类面膜，同样能让法令纹变浅。

消除法令纹小窍门四：黄瓜片区法令纹

洁面后，将新鲜黄瓜去皮切片，立即贴于法令纹的部位，再用手指轻按黄瓜片，使其不脱落，20分钟后揭下。经常用此法，可使皮肤细嫩滑爽、美白，还能起到去除法令纹的效果。

消除法令纹小窍门五：嘴部锻炼去法令纹

用空气充满口腔，嘴巴抿紧左右移动，必须要早晚锻炼3次，每次一分钟都练，可以锻炼这里的肌肉，既能有效防止法令纹的产生，也能淡化法令纹的效果。