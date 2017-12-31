39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 护肤 > 技巧 > 唇部护理 > 正文
综合
问医生

秋冬护唇用唇膏好还是唇彩好？

美容文章排行榜
2017-12-31爱秀美
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：在秋冬护理中，唇部显得真的很弱不禁风呢，那唇部护理用什么好？秋冬嘴唇干燥脱皮的原因有哪些？秋冬嘴唇干燥脱皮用什么护唇产品好？

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　秋冬嘴唇干燥是什么原因？秋冬护肤稍微马虎一点还没有快看到结果，但唇部护理，基本是只要没用工，嘴唇立刻就干到不行，秋冬嘴唇干的原因有哪些？有什么方法可以预防嘴唇变干？秋冬护唇用唇膏好还是唇彩好？

　　嘴唇干裂的6大原因

　　1、舔嘴唇

　　很多人感到嘴唇干燥时总喜欢舔一舔。可是唾液只能暂时湿润嘴唇，但是蒸发较快，使嘴唇更干。咬嘴唇同样会加重干裂症状。

　　2、身体脱水

　　喝水量不足也会导致嘴唇干裂。

　　3、过敏

　　如维生素B12服用过多，也可能导致钴过敏，并出现嘴唇干裂症状。如果对镍过敏，不要让嘴唇碰触金属制品。

　　4、不涂润唇膏

　　润唇膏可以保护嘴唇，最好选有防晒指数润唇膏。

　　5、用嘴呼吸

　　经常用嘴呼吸是会导致嘴唇干燥。感冒的人或者有睡眠问题的人在睡前可涂一些润唇膏。

　　6、牙膏

　　很多牙膏都含有十二醇硫酸钠，会导致皮肤干燥、刺痒等，秋天要尽量避免使用这类牙膏。

　　7、涂口红不卸妆

　　残留的色素会卡在纹路里，如果卸不干净，长此以往不止是色素沉淀，也会让嘴唇变得容易过敏、增加干裂和炎症的发作可能性，所以大家回到家一定要好！好！卸！唇！妆！

　　8、动不动就开撕

　　因为死皮会跟鲜活的口唇粘膜连在一起，一不小心就会撕出血（虽然撕掉的时候那个爽啊~）正确做法应该是：拿小剪子剪掉死皮涂润唇膏软化一下死皮，再用纸巾轻轻蹭掉。

　　嘴唇长期干裂有可能是严重疾病引发的症状，但是一般的嘴唇干裂其实用简单的居家方法处理就可以了。若是没有好好保护嘴唇，让病毒入侵，可能会感染变成唇炎。

　　嘴唇干裂日常护理小妙招

　　1、戴口罩

　　尤其是平时骑车的姐妹，记得戴个口罩挡住外面凛冽的寒风。戴口罩是为了保持嘴唇的温度和湿度，以免缺水、干燥。

　　2、经常按摩嘴唇

　　按摩嘴唇的方法很简单，只要每天晚上睡前，用化妆棉沾一点蜂蜜，涂在嘴唇，然后用手指头轻轻按摩，帮助促进血液循环，让嘴唇获得氧分，增加营养，嘴唇就能变得滋润了哟~

　　3、涂抹蜂蜜

　　如果说，你开始觉得自己嘴唇干，可用干净的棉签往嘴唇上涂抹一些植物油或蜂蜜。不过糖尿病的姐妹切忌涂抹蜂蜜。

　　4、睡前涂抹橄榄油和糊状奶粉

　　睡前将橄榄油涂在嘴唇上吸收20分钟以上，然后擦净。或者少量奶粉用水调成糊状，厚厚地涂在嘴唇上，当唇膜用嘞。

　　5、唇皮要用剪

　　处理已翘起的唇皮，要用小剪细心对着镜子剪。不要用手或钳去撕，以免撕裂嘴唇，导致疼痛、流血，甚至感染，那里可是医学上所称的“危险三角”哟~。

　　唇膏好还是唇彩好？

　　1、有香味的润唇膏小心化学香料

　　如果润唇产品中添加了化学香料，那么吃下去是对人体有伤害的，因此建议尽量选择没有香味润唇膏。但是有些润唇产品是纯植物精华萃取，香味也是来自于植物本身的香味，就算在舔嘴唇时吃下去也没问题。

　　不过还是建议大家改掉舔嘴唇的习惯，舔嘴唇只能让水分停留在双唇外部，水分一会儿就会蒸发掉，而且会连累到双唇的水分也一起蒸发。

　　2、唇彩也会伤害嘴唇

　　唇部容易干燥的女性，尽量避免使用持久性唇膏或者显色度高的唇彩，因为这不仅更突显出干燥的唇纹破坏妆容，还会加重干燥程度。再滋润的唇膏唇彩，还是会夺取唇部的水分，因此建议在涂唇膏唇彩前先用润唇膏打底。

　　3、选润唇膏要注意成分

　　含有矿物油成分的护唇膏要慎用，矿物油只是表面的滋润，并不能达到真正滋润的效果。在挑选护唇产品时，可以注意是否含有：

　　天然蜂蜡：蜂蜡是从蜂巢中提取的，有非常好的滋润效果。

　　天然植物油：例如牛油果油、月见草油、澳洲坚果油、蓖麻籽油、荷荷巴油等植物油。

　　植物精华提取：玫瑰、金盏花、洋甘菊、药蜀葵、芦荟。其中玫瑰具有修复作用，洋甘菊具有舒缓作用，芦荟具有保湿作用。

　　维生素E：维生素E能够增加角质细胞间密度，还可以改善脱皮干燥的现象。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

护唇 唇膏 唇彩

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈