核心提示：在秋冬护理中，唇部显得真的很弱不禁风呢，那唇部护理用什么好？秋冬嘴唇干燥脱皮的原因有哪些？秋冬嘴唇干燥脱皮用什么护唇产品好？

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秋冬嘴唇干燥是什么原因？秋冬护肤稍微马虎一点还没有快看到结果，但唇部护理，基本是只要没用工，嘴唇立刻就干到不行，秋冬嘴唇干的原因有哪些？有什么方法可以预防嘴唇变干？秋冬护唇用唇膏好还是唇彩好？

嘴唇干裂的6大原因

1、舔嘴唇

很多人感到嘴唇干燥时总喜欢舔一舔。可是唾液只能暂时湿润嘴唇，但是蒸发较快，使嘴唇更干。咬嘴唇同样会加重干裂症状。

2、身体脱水

喝水量不足也会导致嘴唇干裂。

3、过敏

如维生素B12服用过多，也可能导致钴过敏，并出现嘴唇干裂症状。如果对镍过敏，不要让嘴唇碰触金属制品。

4、不涂润唇膏

润唇膏可以保护嘴唇，最好选有防晒指数润唇膏。

5、用嘴呼吸

经常用嘴呼吸是会导致嘴唇干燥。感冒的人或者有睡眠问题的人在睡前可涂一些润唇膏。

6、牙膏

很多牙膏都含有十二醇硫酸钠，会导致皮肤干燥、刺痒等，秋天要尽量避免使用这类牙膏。

7、涂口红不卸妆

残留的色素会卡在纹路里，如果卸不干净，长此以往不止是色素沉淀，也会让嘴唇变得容易过敏、增加干裂和炎症的发作可能性，所以大家回到家一定要好！好！卸！唇！妆！

8、动不动就开撕

因为死皮会跟鲜活的口唇粘膜连在一起，一不小心就会撕出血（虽然撕掉的时候那个爽啊~）正确做法应该是：拿小剪子剪掉死皮涂润唇膏软化一下死皮，再用纸巾轻轻蹭掉。

嘴唇长期干裂有可能是严重疾病引发的症状，但是一般的嘴唇干裂其实用简单的居家方法处理就可以了。若是没有好好保护嘴唇，让病毒入侵，可能会感染变成唇炎。

嘴唇干裂日常护理小妙招

1、戴口罩

尤其是平时骑车的姐妹，记得戴个口罩挡住外面凛冽的寒风。戴口罩是为了保持嘴唇的温度和湿度，以免缺水、干燥。

2、经常按摩嘴唇

按摩嘴唇的方法很简单，只要每天晚上睡前，用化妆棉沾一点蜂蜜，涂在嘴唇，然后用手指头轻轻按摩，帮助促进血液循环，让嘴唇获得氧分，增加营养，嘴唇就能变得滋润了哟~

3、涂抹蜂蜜

如果说，你开始觉得自己嘴唇干，可用干净的棉签往嘴唇上涂抹一些植物油或蜂蜜。不过糖尿病的姐妹切忌涂抹蜂蜜。

4、睡前涂抹橄榄油和糊状奶粉

睡前将橄榄油涂在嘴唇上吸收20分钟以上，然后擦净。或者少量奶粉用水调成糊状，厚厚地涂在嘴唇上，当唇膜用嘞。

5、唇皮要用剪

处理已翘起的唇皮，要用小剪细心对着镜子剪。不要用手或钳去撕，以免撕裂嘴唇，导致疼痛、流血，甚至感染，那里可是医学上所称的“危险三角”哟~。

唇膏好还是唇彩好？

1、有香味的润唇膏小心化学香料

如果润唇产品中添加了化学香料，那么吃下去是对人体有伤害的，因此建议尽量选择没有香味润唇膏。但是有些润唇产品是纯植物精华萃取，香味也是来自于植物本身的香味，就算在舔嘴唇时吃下去也没问题。

不过还是建议大家改掉舔嘴唇的习惯，舔嘴唇只能让水分停留在双唇外部，水分一会儿就会蒸发掉，而且会连累到双唇的水分也一起蒸发。

2、唇彩也会伤害嘴唇

唇部容易干燥的女性，尽量避免使用持久性唇膏或者显色度高的唇彩，因为这不仅更突显出干燥的唇纹破坏妆容，还会加重干燥程度。再滋润的唇膏唇彩，还是会夺取唇部的水分，因此建议在涂唇膏唇彩前先用润唇膏打底。

3、选润唇膏要注意成分

含有矿物油成分的护唇膏要慎用，矿物油只是表面的滋润，并不能达到真正滋润的效果。在挑选护唇产品时，可以注意是否含有：

天然蜂蜡：蜂蜡是从蜂巢中提取的，有非常好的滋润效果。

天然植物油：例如牛油果油、月见草油、澳洲坚果油、蓖麻籽油、荷荷巴油等植物油。

植物精华提取：玫瑰、金盏花、洋甘菊、药蜀葵、芦荟。其中玫瑰具有修复作用，洋甘菊具有舒缓作用，芦荟具有保湿作用。

维生素E：维生素E能够增加角质细胞间密度，还可以改善脱皮干燥的现象。