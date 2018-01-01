嘴唇干裂脱皮怎么办？泡杯“双冬茶”

核心提示：秋冬天干物燥，人的嘴唇也容易干裂脱皮。嘴唇干燥脱皮不仅影响个人形象，还让人浑身不得劲。学会这几招，可远离嘴唇干燥。

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秋冬天干物燥，人的嘴唇也容易干裂脱皮。嘴唇干燥脱皮不仅影响个人形象，还让人浑身不得劲。学会这几招，可远离嘴唇干燥。

不想更糟，别做两件事

1.嘴唇干裂最好别舔！

嘴唇很干的时候，很多人会习惯性舔嘴唇或者用唾液湿润嘴唇。殊不知，这样做容易导致唇角发炎或刺激性皮炎。因为舌头舔嘴唇时带来的水分会蒸发，蒸发会带走本来就很紧张的水分，嘴唇会感到更加干燥。这样越干越舔，越舔越干的恶性循环下嘴角的皮肤会变得粗糙。

2.唇起皮别轻易去“撕”

“手残党”很喜欢在嘴唇干燥严重时撕起皮，导致疼痛难受，出现流血。其实可以用干净的小剪刀“小心翼翼”地剪掉唇上翘起来的皮。

学会这些，润唇淡唇纹

1.秋冬季节嘴唇干裂在所难免，如果饮食缺乏、油脂、维生素等，还有阴虚低热或某些全身性疾病，极易引发嘴唇干裂起皮。建议大家每天及时补充适量的水分，保持体能均衡；补充维生素，多吃些新鲜果蔬，如白菜、白萝卜、香蕉、苹果等。

2.推荐清肺降火、滋阴润燥的“双冬茶”给大家，可日常饮用。双冬指麦冬、天冬，各取10克，加入白砂糖少许，放入杯中，倒入300ml的开水加盖冲泡10～15分钟即可饮用。

3.水分在风大或寒冷时，皮肤表层水分供应不及时，水分容易被干燥的空气带走，如果感到嘴唇干燥，可涂一些成分简单的护唇膏、护唇油和凡士林。对唇角炎来说，含维生素B5等成分的药妆润唇膏也是不错的选择。