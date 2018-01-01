39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 护肤 > 技巧 > 唇部护理 > 正文
综合
问医生

嘴唇干裂脱皮怎么办？泡杯“双冬茶”

美容文章排行榜
2018-01-0239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：秋冬天干物燥，人的嘴唇也容易干裂脱皮。嘴唇干燥脱皮不仅影响个人形象，还让人浑身不得劲。学会这几招，可远离嘴唇干燥。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　秋冬天干物燥，人的嘴唇也容易干裂脱皮。嘴唇干燥脱皮不仅影响个人形象，还让人浑身不得劲。学会这几招，可远离嘴唇干燥。

　　

　　不想更糟，别做两件事

　　1.嘴唇干裂最好别舔！

　　嘴唇很干的时候，很多人会习惯性舔嘴唇或者用唾液湿润嘴唇。殊不知，这样做容易导致唇角发炎或刺激性皮炎。因为舌头舔嘴唇时带来的水分会蒸发，蒸发会带走本来就很紧张的水分，嘴唇会感到更加干燥。这样越干越舔，越舔越干的恶性循环下嘴角的皮肤会变得粗糙。

　　2.唇起皮别轻易去“撕”

　　“手残党”很喜欢在嘴唇干燥严重时撕起皮，导致疼痛难受，出现流血。其实可以用干净的小剪刀“小心翼翼”地剪掉唇上翘起来的皮。

　　学会这些，润唇淡唇纹

　　1.秋冬季节嘴唇干裂在所难免，如果饮食缺乏、油脂、维生素等，还有阴虚低热或某些全身性疾病，极易引发嘴唇干裂起皮。建议大家每天及时补充适量的水分，保持体能均衡；补充维生素，多吃些新鲜果蔬，如白菜白萝卜香蕉苹果等。

　　2.推荐清肺降火、滋阴润燥的“双冬茶”给大家，可日常饮用。双冬指麦冬天冬，各取10克，加入白砂糖少许，放入杯中，倒入300ml的开水加盖冲泡10～15分钟即可饮用。

　　3.水分在风大或寒冷时，皮肤表层水分供应不及时，水分容易被干燥的空气带走，如果感到嘴唇干燥，可涂一些成分简单的护唇膏、护唇油和凡士林。对唇角炎来说，含维生素B5等成分的药妆润唇膏也是不错的选择。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

皮炎

常见症状：皮肤瘙痒 丘疹

并发症状：离位皮炎 急性视网膜色素上皮炎

相关检查：皮内试验 皮肤划痕试验

推荐用药：洁尔阴洗液

洁尔阴洗液

清热燥湿，杀虫止痒。1.主治妇女...[详细]

￥18购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号上海交通大学附属瑞金…预约挂号

推荐医生：苑勰 主任医师于建斌 主任医师刘爱民 主任医师

黄微英黄微英
向我提问

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

维生素 皮炎 舌头 白菜

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈