这四种水洗脸堪称美白神水

核心提示：用什么洗脸会变白？相信是现在很多爱美女士的需求，用这四种水洗脸，长期坚持下来，皮肤不仅白，而且也会变得富有弹性。

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用什么洗脸会变白？相信是现在很多爱美女士的需求，用这四种水洗脸，长期坚持下来，皮肤不仅白，而且也会变得富有弹性。





凉开水洗脸

开水自然冷却到20℃～25℃时，溶解在其中的气体比沸腾前减少了二分之一左右，水质也随之发生变化，内聚力增大，分子与分子之间更加紧密，表面张力加强。这样的水质与皮肤细胞内的水分十分接近，因此更易浸透到皮肤里，从而使皮肤更加细腻、红润、有光泽。

蒸气水洗脸

蒸气可使面部皮肤毛孔扩张，排除淤积于毛孔内的污垢，同时，补充细胞新陈代谢所需要的水分，使干燥、粗糙的皮肤变得细嫩。具体方法：先用中性香皂洗净面部，而后在脸盆中倒入80℃～90℃的热水，脸部在距水面5～10厘米处保持平行，持续10分钟左右后用40℃左右的水洗面，再用冷水浸透毛巾擦几次，使皮肤毛孔收缩。干性皮肤者，每周做1次，油性皮肤者每隔1天做1次为宜。

淘米水洗脸

用淘米水洗脸是最方便，最简单的一种美白方法。由于白米中含有可溶于水的“水溶性维生素”及“矿物质”，会残留在洗米水中，对皮肤有益。这个方法适合用于皮肤本身就比较细腻人。油性皮肤毛孔粗大，用这个方法效果不理想。

双氧水洗脸

双氧水含有高浓度氧气，穿透细胞的能力很强，既有去除污垢的良好效果，又能直接供给皮肤充足的氧气，有利于增强表皮细胞活性，因而用双氧水敷面有娇嫩、美白皮肤的作用。方法：将脸洗净后，用干净的手帕或毛巾蘸上30%的双氧水敷于面部，每次3～5分钟，每日1～2次，连用7～10天，效果会非常好。