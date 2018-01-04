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海藻和珍珠粉一起可以做面膜吗？

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2018-01-04爱秀美
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核心提示：醋和海藻能一起做面膜吗？海藻和珍珠粉一起可以做面膜吗？海藻面膜敷多久合适？下面爱秀美小编就一一来为大家介绍一下吧！

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　　醋和海藻能一起做面膜吗？海藻和珍珠粉一起可以做面膜吗？海藻面膜敷多久合适？下面爱秀美小编就一一来为大家介绍一下吧！

　　醋和海藻能一起做面膜吗？

　　海藻面膜有很好的美容功效，还可以控油清洁毛孔。那么醋和海藻能一起做面膜吗？海藻和珍珠粉一起可以做面膜吗？一起来看看！

　　醋可以和海藻一起做面膜。

　　1、海藻面膜以海藻泥提取物的矿物质成份，控油清洁毛孔，提供充足的水分，镇静疲劳、粗糙的皮肤，使皮肤维持细腻，有光泽。纯天然植物海藻，是一种多功能有效美容面膜，经过中，美，日高科技医学研究中心发明，它含有蛋白素，维他命E，能对面部皮肤起到去皱，祛斑，美白，消炎，消除眼部眼袋皱纹，增加营养水分的作用，使肌肤更有弹性和青春力。

　　2、醋的营养成分主要是：氨基酸乳酸，多种有机酸，多种矿物质。

　　加醋的海藻面膜：能使皮肤吸收到一些十分需要的营养素，从而起到松软皮肤、增强皮肤活力的作用。皮肤粗糙者，可将醋与甘油以5：1的比例，混合海藻面膜涂抹面部，每日坚持，容颜就会变得细嫩，皱纹减少。

　　海藻面膜可以加珍珠粉。

　　在调制海藻面膜时，可以在加水前先加一些珍珠粉到海藻颗粒里混合均匀，然后倒入温水，倒入水后在海藻颗粒将水全部吸收以前快速搅拌，让珍珠粉融入胶原中，这样做不但不会影响海藻面膜原有的补水效果，还可以让海藻面膜美白的效果更好。

　　如果你是干性皮肤可以再加点蜂蜜， 油性皮肤的话可以加点蛋清效果会更好 当然不能每天做 会伤害本身的皮肤 一周最好2-3次 海藻面膜主要是给皮肤补水，若加上珍珠粉调在一起面膜，可以起到补水美白。

　　海藻面膜敷多久合适

　　一般来说20分钟差不多了，其实和你调的面膜的干湿也有关系的，加的水多了，比较湿润你就可以多敷一会儿，但是湿了之后比较难上脸，会滑下来。时间的把握可以根据面膜的状态来，不要让它完全干在你脸上就可以了，因为干了之后会倒吸你的水分（据说是这样的，我也没用仪器测过，不过一般我自己都不会等面膜干掉）而且我建议你用来跑面膜的水不要用自来水，毕竟里面氯啊什么的化学成分挺多的。


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