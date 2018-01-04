核心提示：白糖水可以和海藻一起做面膜吗？白糖洗脸可以天天洗吗？下面爱秀美小编就来为大家介绍一下白糖洗脸的正确方法以及注意事项。

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白糖水可以和海藻一起做面膜吗？白糖洗脸可以天天洗吗？下面爱秀美小编就来为大家介绍一下白糖洗脸的正确方法以及注意事项。

白糖水可以和海藻一起做面膜吗

白醋是很常见的调味品，但同时它也有很好的美容功效，可以用来洗脸和做面膜。那么白糖水可以和海藻一起做面膜吗？白糖洗脸可以天天洗吗？一起来看看！

最好不要和海藻一起做面膜。

海藻面膜的原理就是把泡出来的胶质充当面膜纸，而吸收的水就相当于面膜的精华液。海藻的那些胶质是不会被吸收得，也就是没有美容作用的（我做过实验的，拿海藻沾水，拉开贴在手上，干了撕下来，本来的胶变成干掉的胶水一样的东西）。

白糖洗脸不可以天天洗。

白糖洗脸时所用的白糖属于颗粒状物质，能够帮助去除皮肤角质，如果是天天用白糖洗脸的话，很容易导致角质层越来越薄而加速肌肤老化、敏感等问题。

白糖洗脸的正确方法

用洗面奶洗完脸后，再用一点白砂糖（或细砂糖）放在手掌上，加一点点水揉合均匀，然后放在脸上轻轻揉洗（防止过于用力刺激皮肤引起过敏），一分钟左右，就用清水洗干净。 如果怕普遍白砂糖的颗粒太大，对皮肤有刺激的话，可以到超市买包细砂糖来代替，效果相同。

白糖洗脸的注意事项

1、敏感肌肤者慎用，常见的一些容易过敏的皮肤和一些患有暗疮和粉刺的时候，最好不要使用白糖洗脸，避免对皮肤造成摩擦最终由于刺激过度出现更加严重的后果。

2、最好使用细白砂糖洗脸，颗粒比较大、比较粗的白糖容易对皮肤造成损伤。

3、每天使用白砂糖洗脸，这种方法并不正确。脸部的皮肤非常的娇嫩，长时间持续使用白砂糖洗脸容易对皮肤造成损伤，使面皮变得更薄、更敏感等等。

白糖中含有丰富分维生素和多种营养物质，这对于滋养皮肤具有很好的作用，长期使用或者使用，可以很好的令皮肤更加的白嫩、光滑，并且还没有任何副作用，是所有女人都梦寐以求的美容圣品。日常生活中，将白糖和牛奶一起混合使用，可以内服也可以外敷，这样效果会更好，不仅可以调养身体，同时还能够令肌肤更加的白皙、有光泽。

用白糖洗脸的好处有很多，但是一定要使用正确的方法，否则不仅不能够令皮肤更加的光彩照人，甚至还有可能毁掉我们的皮肤。白糖在洗脸之前一定要融化或者是变成细末状，不能够直接的胡乱洗脸。并且在洗脸的时候，就应该和使用洗面奶一样，轻柔的按摩我们的脸部五分钟作用，这样效果最佳。



