白领长期对着电脑 如何美白？

核心提示：OL们长期面对电脑，肌肤很容易暗沉没有光泽。白领丽人不“白”可怎么办？有哪些方法能改善提亮肤色呢？

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OL们长期面对电脑，肌肤很容易暗沉没有光泽。白领丽人不“白”可怎么办？有哪些方法能改善提亮肤色呢？

1、使用隔离霜

一整天都对着电脑的OL们，皮肤在强辐射环境中变得暗哑无光，甚至不断催生出色斑、黑眼圈等。这种情况下，一款有效的隔离霜成了办公室美容的必备法宝！

2、长效补水保湿

喝饱水的肌肤才会充满活力，进而才能更好的吸收美白护肤产品，所以保湿是一项24小时功课！办公室空气湿度较低，环境也干燥，通风非常有限，皮肤角质层不能及时调节足够的保湿因子，这时候更应该时刻注意补水。

3、抗氧化

氧化是肌肤衰老的最大威胁，它既会破坏皮肤天然防护层，使胶原蛋白和弹性纤维变质退化，还会刺激黑色素过度分泌，加深色素，导致肤色不匀。选择含红石榴成分的护肤品具有增强抗氧化防护系统，保护细胞和促进新陈代谢的作用。

4、减少感光食物的摄入

美白是一个内外兼修的过程，外部保养治标不治本，所以饮食也需要格外注意。使用光感食物后长期照射阳光或其他强烈光线，会使黑色素细胞活力增加，使皮肤变黑或产生斑点。各位想美白的OL们一定要注意减少这类食物的摄入。