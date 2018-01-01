早晨这样护肤 水润一整天

核心提示：早上出门前做好保养，不管是在办公室待一天还是在户外工作一整天，也许能让你的肌肤水嫩一整天哦！那么，早晨的护肤步骤是怎么样的呢？

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早上出门前做好保养，不管是在办公室待一天还是在户外工作一整天，也许能让你的肌肤水嫩一整天哦！那么，早晨的护肤步骤是怎么样的呢？

喝水

早上醒来喝一杯温开水补充人体代谢是去的水分;水分输送到全身有助血液循环，同时有助清理肠胃，有助排毒，滋润肌肤。(喝水最好是小口小口的喝，不要一下子灌进去哟。)

湿敷

再做其他护肤步骤之前，可以话3到5分钟的时间做个湿敷，帮助肌肤快速补水。建议用普通湿型化妆水就好，不要用功能性化妆水。

精华液眼霜乳液

湿敷之后擦上保湿精华液，之后为眼部做涂眼霜，之后再讲乳液在脸上点好，慢慢均匀推开。

美容油

做好以上保养之后如果还想要上妆的妹子，可以考虑在粉底液里加入2到3滴的美容油，会让底妆的保湿力更强，妆容更加的服帖，皮肤看起来更嫩滑。之后做好定妆等其他的步骤就可以美美哒出去上班了。