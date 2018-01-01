核心提示：皱纹是很多爱美女性的痛，有了皱纹就没有光滑的脸蛋了，有些平日里很爱笑的女性朋友也长了笑纹。那笑纹跟鱼尾纹有什么区别呢？怎样才能更好解决脸上的皱纹问题呢？下面跟着小编一起来看看吧！

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皱纹是很多爱美女性的痛，有了皱纹就没有光滑的脸蛋了，有些平日里很爱笑的女性朋友也长了笑纹。那笑纹跟鱼尾纹有什么区别呢？怎样才能更好解决脸上的皱纹问题呢？下面跟着小编一起来看看吧！

笑纹是怎样形成的？

人们在微笑的时候，五官当中运动最明显的地方就是眼角和嘴角，因此笑纹也就很容易出现在这两个地方。这种皱纹的出现与鱼尾纹的形成是不一样的，主要是人们在露出笑容的时候，肌肤会发生变化，同时受到了外界的影响，从而形成了游离基，导致了该种皱纹的出现。

每个人都应该掌握每种皱纹的类型和基本的处理办法，要知道不正确的处理办法，往往会让你的付出无法得到理想的结果和回报。错误的使用去掉皱纹的方式，有时候无法更好的处理皱纹的问题，还有可能导致更加严重的肌肤问题，因此爱美的你需要掌握正确的方法。

鱼尾纹又是怎样形成的呢？

鱼尾纹的形成和肌肤发生氧化有着很大的联系，一般女性到了三十岁的时候就会慢慢出现这样的皱纹，当然年龄越大，鱼尾纹就会变得更多更明显。这样的皱纹形状与鱼的尾巴有着很大的相似程度，因此而得名，一般容易出现在燕尾的部位，或者在鬓角的地方比较常见。

笑纹跟鱼尾纹有什么区别？

笑纹的形成，是你平时经常笑造成脸部肌肉的运动。长期导致的表情纹。想要没有笑纹就少大笑。多用乳液按摩笑纹。可以减轻。鱼尾纹的形成，是由于神经内分泌功能减退，蛋白质合成率下降，真皮层的纤维细胞活性减退或丧失，胶原纤维减少、断裂，导致皮肤弹性减退，眼角皱纹增多，以及日晒、干燥、寒冷、洗脸水温过高、表情丰富、吸烟等导致纤维组织弹性减退。