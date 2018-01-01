爽肤水和柔肤水的区别 两者分别怎样使用？

核心提示：爽肤水喝柔肤水的区别有哪些？怎样选择用？爽肤水是比较适合油性皮肤的人用，柔肤水是比较适合干性皮肤的人用。这两种都属于化妆水，但是各种的作用是不相同的，那这两种化妆水要怎样区别使用呢？

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爽肤水和柔肤水的区别有哪些？怎样选择用？爽肤水是比较适合油性皮肤的人用，柔肤水是比较适合干性皮肤的人用。这两种都属于化妆水，但是各种的作用是不相同的，那这两种化妆水要怎样区别使用呢？

什么是爽肤水？怎样使用？

爽肤水肯定很多人都知道，市面上的化妆水有很大的一部分就是爽肤水，它微含酒精，有些高端的爽肤水则全是由纯植物配方制成的。很多爱美的女孩都喜欢在洗脸后用一些爽肤水，这能够有效的对皮肤补充水分。

什么是柔肤水？怎样使用？

知道什么是爽肤水的人，不一定知道什么是柔肤水，因为柔肤水是最近几年才兴起的产品。它是PH值接近于7的化妆水，它的是属于比较温和的一类化妆水。对皮肤的刺激作用比其他类型的化妆水更小。

介绍完了保湿水，那么现在就说一下常见的爽肤水有哪些。爽肤水作为保湿水的一个重要的分支，是女性们人手一支的必备产品。很多需要补水的女性都会选用这种类型的产品作为保湿的备选之一。根据数据显示，最受女性欢迎的护肤产品就是面膜和保湿水了。而流行且受欢迎的爽肤水主要有：科颜氏植物精华爽肤水、倩碧经典爽肤水、高丝雪肌精美白化妆水。这三款爽肤水都是较常见和受欢迎的产品。

爽肤水和保湿水是不同范围的东西，有时候也有人叫爽肤水叫做保湿水，这是没有错的。我们区分这两者不是为了形式上的区别，而是为了能够有效的利用这种类型的产品，以挑选自己感觉最好的。这样才能磨刀不误砍柴工，把脸蛋养得美白美白的。