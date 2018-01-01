39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 护肤 > 护肤常识 > 正文
综合
问医生

爽肤水和柔肤水的区别 两者分别怎样使用？

美容文章排行榜
2018-01-1039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：爽肤水喝柔肤水的区别有哪些？怎样选择用？爽肤水是比较适合油性皮肤的人用，柔肤水是比较适合干性皮肤的人用。这两种都属于化妆水，但是各种的作用是不相同的，那这两种化妆水要怎样区别使用呢？

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　爽肤水柔肤水的区别有哪些？怎样选择用？爽肤水是比较适合油性皮肤的人用，柔肤水是比较适合干性皮肤的人用。这两种都属于化妆水，但是各种的作用是不相同的，那这两种化妆水要怎样区别使用呢？

　　什么是爽肤水？怎样使用？

　　爽肤水肯定很多人都知道，市面上的化妆水有很大的一部分就是爽肤水，它微含酒精，有些高端的爽肤水则全是由纯植物配方制成的。很多爱美的女孩都喜欢在洗脸后用一些爽肤水，这能够有效的对皮肤补充水分。

　　什么是柔肤水？怎样使用？

　　知道什么是爽肤水的人，不一定知道什么是柔肤水，因为柔肤水是最近几年才兴起的产品。它是PH值接近于7的化妆水，它的是属于比较温和的一类化妆水。对皮肤的刺激作用比其他类型的化妆水更小。

　　介绍完了保湿水，那么现在就说一下常见的爽肤水有哪些。爽肤水作为保湿水的一个重要的分支，是女性们人手一支的必备产品。很多需要补水的女性都会选用这种类型的产品作为保湿的备选之一。根据数据显示，最受女性欢迎的护肤产品就是面膜和保湿水了。而流行且受欢迎的爽肤水主要有：科颜氏植物精华爽肤水、倩碧经典爽肤水、高丝雪肌精美白化妆水。这三款爽肤水都是较常见和受欢迎的产品。

　　爽肤水和保湿水是不同范围的东西，有时候也有人叫爽肤水叫做保湿水，这是没有错的。我们区分这两者不是为了形式上的区别，而是为了能够有效的利用这种类型的产品，以挑选自己感觉最好的。这样才能磨刀不误砍柴工，把脸蛋养得美白美白的。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

爽肤水和柔肤水的区别 爽肤水 柔肤水

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈