冬季如何打造性感嘟嘟唇

核心提示：唇部不保养，很干燥甚至起皮，怎么能画出好看的唇妆呢？想摆脱这种状况就要做好唇部护理啦。做好唇部保养要准备好棉棒、润唇膏（没有的话用凡士林也可以）、保鲜膜。
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唇部不保养，很干燥甚至起皮，怎么能画出好看的唇妆呢？想摆脱这种状况就要做好唇部护理啦。做好唇部保养要准备好棉棒、润唇膏(没有的话用凡士林也可以)、保鲜膜。
1、按摩
建议在做保养之前，可以给唇部做个按摩，用指腹画圈的方式，从唇部中间往外侧按摩，促进血液循环，有助后面润唇产品的吸收。
2、涂润唇膏
用棉棒挖润唇膏，涂抹在整个唇部。接着一层层涂上护唇产品，唇部内侧也要涂抹。
3、保鲜膜
等待唇部软化需要三到五分钟的时间。用保鲜膜盖上效果会更好。
4、清理多余护唇膏
唇部软化之后，用干净的棉棒把多余的护唇膏清掉就完成唇部护理啦，上口红也容易多，唇妆也会变更好看。
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