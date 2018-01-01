化妆水只用来拍？有4种妙用

核心提示：说起化妆水，很多妹子只会用于基础保养，拿来拍拍脸，但是化妆水的功效远不止这些，一起来看看化妆水的其他妙用吧！
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说起化妆水，很多妹子只会用于基础保养，拿来拍拍脸，但是化妆水的功效远不止这些，一起来看看化妆水的其他妙用吧！
1、用化妆水做湿敷
现在正是皮肤干燥的时期，平常上妆都容易卡粉，这个时候湿敷是不错的选择。用化妆棉浸湿化妆水，在脸上湿敷5分钟左右，为肌肤紧急补水，不仅有助后续保养吸收，也能更加容易上妆。做湿敷的时候建议选用温和的化妆水，然后再根据自己需求选择化妆水，例如美白、收缩毛孔等等，但最好还是以补水为主。
2、用化妆水做面膜
化妆水配合压缩面膜纸就可以做成简单的面膜。敷的时间控制在都5分钟左右，因为这种建议面膜没有那么多精华，所以敷的时间不宜过长，太长的话反而会让皮肤水分蒸发。如果选用质地粘稠一些的化妆水可以适当加上1~2分钟。
3、用化妆水去除角质脏污
皮肤敏感的妹子可能不适合常常去角质，就可以使用化妆棉搭配化妆水，慢慢在脸上画圈，去除肌肤表层的角质与脏污，不仅能让肌肤变嫩，还能提升肌肤后续吸收力。
4、用化妆水保养颈部
在做基础保养得时候，可以将化妆水轻轻带到颈部，并搭配按摩，可以让颈部纹路远离你，使用抗老型化妆水，效果会更好。只是在觉得用颈霜觉得黏腻的情况下，保养颈部的好方式。
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