39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 美发 > 护发常识 > 正文
综合
问医生

熬夜掉头发还能长出来吗？

美容文章排行榜
2018-01-12爱秀美
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：长时间熬夜掉头发？伤的不仅是头发，还有你的脸面呢，那熬夜的妹子该怎么保养头发才好呢？经常头发的人洗头的时候要注意什么？熬夜掉头发怎么恢复？

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　熬夜会掉头发吗？经常熬夜的人是不是更容易脱发？熬夜掉头发还能长出来吗？熬夜掉头发怎么办？熬夜掉头发如何恢复？经常熬夜掉头发的人怎么护发最好？

　　熬夜掉头发怎么办

　　长期上网和玩游戏的人群中，有85.3%的人会出现不同程度的脱发。其原因是长期使用电脑和手机，注意力集中，久而久之会使大脑的兴奋性持续增高。

　　与头发生长相关的内分泌功能发生紊乱，皮脂腺分泌旺盛，极易阻塞毛囊，从而使头发的营养供养出现障碍，导致头发脆性增加而易发生断发、脱发。熬夜的人由于生物钟紊乱，会使人的神经系统和肠胃难以承受，进而造成严重肾虚，导致脱发。

　　脱发还与营养有关，与精神紧张或突然的精神刺激也有很大关系。可在掉头发的地方经常用生姜擦一擦，可促进头发生长，饮食营养要全面，适当多吃些硬壳类食物，适当吃些黑芝麻。

　　充足的睡眠充足的睡眠可以促进皮肤及毛发正常的新陈代谢，而代谢期主要在晚上特别是晚上10时到凌晨2时之间，这一段时间睡眠充足，就可以使得毛发正常新陈代谢。反之，毛发的代谢及营养失去平衡就会脱发。

　　经常脱发的人体内常缺铁，铁质丰富的食物有黄豆、黑豆、蛋类、带鱼、虾、熟花生、菠菜、鲤鱼、香蕉、胡萝卜、马铃薯等。补充植物蛋白，人体缺乏蛋白质头发容易干枯，发梢裂开，可以多吃大豆、黑芝麻、玉米等食品。

　　掉头发的原因

　　在医学上，脱发有很多因素，主要分为以下5点：

　　1、病理性脱发：急性传染病、长期服用某种药物等，使毛囊处于休克状态而导致脱发。

　　2、脂溢性脱发：压力大、熬夜、饮食等原因，造成头皮分泌油脂过多，加上清洗不干净导致头皮毛囊细菌滋生而脱发。

　　3、化学性脱发：长时间染发、烫发或使用劣质洗发液等，对头皮组织、毛囊细胞的损害导致脱发。

　　4、物理性脱发：空气污染物堵塞毛囊、有害辐射等原因导致的脱发。

　　5、营养性脱发：消化吸收机能障碍造成营养不良导致脱发。

　　掉头发洗头应注意哪些

　　而每每洗头就掉发的人，大多数属于脂溢性、化学性、物理性脱发。其实不管是哪一种脱发，都跟头皮毛囊有直接关系，头皮毛囊不健康、清洗不干净，是脱发的直接原因。

　　头皮毛囊受损或清洗不干净，还对头发有什么影响？

　　1、导致头发分泌油脂异常，造成头发容易油腻。

　　2、细菌大量滋生，引发毛囊炎、头痒、头臭。

　　3、使头皮毛囊堵塞、老化，影响头发生长，造成脱发、掉发，头发变细软。

　　4、头皮容易长大颗痘痘，用手爪头皮指甲里会有一些白色油腻的东西。

　　经常用性质温和的洗发水洗头，能减少头皮屑产生，保证头皮干净卫生，疏通毛囊堵塞，改善头发生长环境。

　　头发稀疏与头部血液循环不畅有很大的关系，会导致营养供应不足，令发根枯萎脱落。因此要经常使用梳子梳头，梳头时动作要轻柔，如果头发比较毛躁或者是卷发的话，更要慢慢梳，防止发根脱落。通过梳头，能有效改善头部血液循环，促进头发生长。

　　按摩头发能很好的帮助头发生长，我们的头皮上遍布敏感神经，每天用手指按压头皮，会感觉全身很轻松，可以刺激神经末端，有助于头发生长。

　　清洁、保护头皮，改善脱发的有效方法——非离子洗发水

　　预防和改善脱发一定要做好头皮的清洁，减少头皮毛囊的损伤。而市面上的大多数洗发水含有月桂硫酸钠（月桂醇聚醚硫酸钠），刺激和加重了头皮毛囊的损伤。

　　科学研究表明，月桂硫酸钠对头皮毛囊产生刺激和破坏，导致头皮毛囊受损，如果在脱发、掉发、头皮长痘等头发问题期间继续使用含有月桂硫酸钠的洗发水，会使这些头发问题难以痊愈，并增加症状的发作时间和复发率。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

掉头发 脱发

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈