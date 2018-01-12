核心提示：长时间熬夜掉头发？伤的不仅是头发，还有你的脸面呢，那熬夜的妹子该怎么保养头发才好呢？经常头发的人洗头的时候要注意什么？熬夜掉头发怎么恢复？

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熬夜会掉头发吗？经常熬夜的人是不是更容易脱发？熬夜掉头发还能长出来吗？熬夜掉头发怎么办？熬夜掉头发如何恢复？经常熬夜掉头发的人怎么护发最好？

熬夜掉头发怎么办

长期上网和玩游戏的人群中，有85.3%的人会出现不同程度的脱发。其原因是长期使用电脑和手机，注意力集中，久而久之会使大脑的兴奋性持续增高。

与头发生长相关的内分泌功能发生紊乱，皮脂腺分泌旺盛，极易阻塞毛囊，从而使头发的营养供养出现障碍，导致头发脆性增加而易发生断发、脱发。熬夜的人由于生物钟紊乱，会使人的神经系统和肠胃难以承受，进而造成严重肾虚，导致脱发。

脱发还与营养有关，与精神紧张或突然的精神刺激也有很大关系。可在掉头发的地方经常用生姜擦一擦，可促进头发生长，饮食营养要全面，适当多吃些硬壳类食物，适当吃些黑芝麻。

充足的睡眠充足的睡眠可以促进皮肤及毛发正常的新陈代谢，而代谢期主要在晚上特别是晚上10时到凌晨2时之间，这一段时间睡眠充足，就可以使得毛发正常新陈代谢。反之，毛发的代谢及营养失去平衡就会脱发。

经常脱发的人体内常缺铁，铁质丰富的食物有黄豆、黑豆、蛋类、带鱼、虾、熟花生、菠菜、鲤鱼、香蕉、胡萝卜、马铃薯等。补充植物蛋白，人体缺乏蛋白质头发容易干枯，发梢裂开，可以多吃大豆、黑芝麻、玉米等食品。

掉头发的原因

在医学上，脱发有很多因素，主要分为以下5点：

1、病理性脱发：急性传染病、长期服用某种药物等，使毛囊处于休克状态而导致脱发。

2、脂溢性脱发：压力大、熬夜、饮食等原因，造成头皮分泌油脂过多，加上清洗不干净导致头皮毛囊细菌滋生而脱发。

3、化学性脱发：长时间染发、烫发或使用劣质洗发液等，对头皮组织、毛囊细胞的损害导致脱发。

4、物理性脱发：空气污染物堵塞毛囊、有害辐射等原因导致的脱发。

5、营养性脱发：消化吸收机能障碍造成营养不良导致脱发。

掉头发洗头应注意哪些

而每每洗头就掉发的人，大多数属于脂溢性、化学性、物理性脱发。其实不管是哪一种脱发，都跟头皮毛囊有直接关系，头皮毛囊不健康、清洗不干净，是脱发的直接原因。

头皮毛囊受损或清洗不干净，还对头发有什么影响？

1、导致头发分泌油脂异常，造成头发容易油腻。

2、细菌大量滋生，引发毛囊炎、头痒、头臭。

3、使头皮毛囊堵塞、老化，影响头发生长，造成脱发、掉发，头发变细软。

4、头皮容易长大颗痘痘，用手爪头皮指甲里会有一些白色油腻的东西。

经常用性质温和的洗发水洗头，能减少头皮屑产生，保证头皮干净卫生，疏通毛囊堵塞，改善头发生长环境。

头发稀疏与头部血液循环不畅有很大的关系，会导致营养供应不足，令发根枯萎脱落。因此要经常使用梳子梳头，梳头时动作要轻柔，如果头发比较毛躁或者是卷发的话，更要慢慢梳，防止发根脱落。通过梳头，能有效改善头部血液循环，促进头发生长。

按摩头发能很好的帮助头发生长，我们的头皮上遍布敏感神经，每天用手指按压头皮，会感觉全身很轻松，可以刺激神经末端，有助于头发生长。

清洁、保护头皮，改善脱发的有效方法——非离子洗发水

预防和改善脱发一定要做好头皮的清洁，减少头皮毛囊的损伤。而市面上的大多数洗发水含有月桂硫酸钠（月桂醇聚醚硫酸钠），刺激和加重了头皮毛囊的损伤。

科学研究表明，月桂硫酸钠对头皮毛囊产生刺激和破坏，导致头皮毛囊受损，如果在脱发、掉发、头皮长痘等头发问题期间继续使用含有月桂硫酸钠的洗发水，会使这些头发问题难以痊愈，并增加症状的发作时间和复发率。