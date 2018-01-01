护肤没效果？避开这5个雷区

核心提示：很多MM们都有这样的疑问，我每天都护肤，为什么皮肤还这么差呢？这是因为你可能踏入了护肤的误区了。
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很多MM们都有这样的疑问，我每天都护肤，为什么皮肤还这么差呢？这是因为你可能踏入了护肤的雷区了。
1、用手挤痘痘
同上，手部接触的东西太多，如果用手挤痘痘的话，细菌等会进入痘痘，可能会让皮肤感染发炎，反而让痘痘恶化。要做好清洁保湿，之后正确使用祛痘产品进行祛痘，才是正解。
2、天天敷面膜
有妹子说要多补水跟美白我要每天都敷面膜，这样我才能美美哒。其实面膜是密集型营养产品，多敷不一定有效，而且还可能产生过敏等情况。一般情况下保湿面膜3次左右，如果美白或者药妆类面膜控制在2次左右，就可以了。
3、洗脸时间超过5分钟
洗脸次数过多跟洗脸时间过久都会破坏皮肤表面水油平衡，反而伤害了皮肤。其实洗脸早晚一次就够了，如果有需要午休之后加一次也可以，但记得选用温和洁面产品还要加上温和的清洁方式，洗脸时间控制在3分钟左右，这样才是洗脸的正确方式。
4、用毛巾擦干皮肤
无论是洗完脸还是洗完澡，很多妹子都会习惯用毛巾将水分擦干，但不应该用擦或者大力擦。而是应该用柔软不伤皮肤的毛巾轻轻按压，吸走多余水分，因为擦或者大力擦都会刺激皮肤，有可能会让皮肤失去弹性。
5、涂保养品越多皮肤越好
很多人觉得护肤要很讲究，于是买了超多的保养品，然后一层层涂，觉得将这些保养品都涂上皮肤就会变好，事实上，涂太多反而容易导致毛孔堵塞，脂肪粒的产生。所以保养品不是涂越多越好，而是要根据自己皮肤吸收力而定，不要过度反而伤害皮肤。最后希望大家都美美哒。
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