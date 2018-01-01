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“脱发”竟是自己造 8个错误越洗越脱

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2018-01-1539健康网
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核心提示：冬季空气干燥，头发本身就容易脱落，若此时洗护发方法不当，可能会加重脱发。怎样正确洗头，其中有许多学问，健康洗头，跟洗的时间、间隔以及方式等密切相关。而不良的洗头习惯，则会让秀发越来越“伤”！下面的几种洗头方式千万不要学。

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　　冬季空气干燥，头发本身就容易脱落，若此时洗护发方法不当，可能会加重脱发。怎样正确洗头，其中有许多学问，健康洗头，跟洗的时间、间隔以及方式等密切相关。而不良的洗头习惯，则会让秀发越来越“伤”！下面的几种洗头方式千万不要学。

　　1、头发刚浸湿就抹洗发水

　　有很多人在头发弄湿之后就马上用洗发水了，殊不知，这样做反而洗不干净头发。

　　正确做法是：弄洗发水之前用温水冲洗一分钟以上，祛除一些污垢之后，再用洗发水。

　　2、不梳头直接洗

　　皮之不存毛将焉附”，头皮对于头发来说非常重要。洗头前，先用蘸湿的梳子梳头，令附着头皮的污垢和灰尘浮于表面，才能同时洗净头皮和头发。为避免伤到头皮，建议使用宽齿缝、圆头的梳子。

　　3、洗头时用指甲挠头皮

　　指甲是身体藏匿细菌很多的地方，但是很多人都喜欢留着长指甲在洗头的时候用，殊不知这样做很容易抓破头皮，导致感染。

　　在洗头发的时候最好是用中医按摩的方法，慢慢的洗头还可以保健康呢。

　　4、护发素涂在发根

　　由于洗发时头发毛囊打开，护发素涂在发根上，其中的化学物质容易渗入并堵塞毛囊，容易引起脱发。

　　建议先理顺头发，沿耳朵附近往发尖方向涂抹发梢，一定不要让护发素碰到头皮。

　　5、护发素不冲洗干净

　　护理乌发是现在很多人都很关注的，有些人错误地认为，将护发素残留一些在头发上或许可以保护头发。

　　其实，残留的护发素容易混合灰尘粘附头皮，堵塞毛囊，引发炎症。所以头上的洗护用品一定要清洗干净才行。

　　6、湿着头发睡觉

　　洗完头发之后眼睛睁不开了是不是可以去睡觉了呢？其实这时候头发毛鳞片张开，此时头发很娇弱，不耐摩擦。

　　如果在头发半湿半干的状态下睡觉，会导致角质层变薄，令头发变得干燥。

　　7、洗完头马上外出

　　头发也是要防晒的，有研究表明，头发受到的紫外线伤害比脸部的严重两倍以上呢！紫外线会令毛鳞片变薄、剥落，洗完头马上外出，紫外线容易导致断发、分叉。

　　若外出，最好撑伞或戴顶帽子防紫外线。

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