核心提示：冬天天气寒冷，干燥的风总是能将人体表的水分带走，造成皮肤干裂。于是乎，不少女性都会卯足了劲去敷面膜，以期通过补水面膜来改变皮肤缺水干燥的状态。然而，部分女性在敷面膜的过程中，总是犯各种错误，导致皮肤越变越差。

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冬天天气寒冷，干燥的风总是能将人体表的水分带走，造成皮肤干裂。于是乎，不少女性都会卯足了劲去敷面膜，以期通过补水面膜来改变皮肤缺水干燥的状态。然而，部分女性在敷面膜的过程中，总是犯各种错误，导致皮肤越变越差。

这样敷面膜，皮肤越变越差！



这样敷面膜，皮肤越变越差！

1、疯狂敷面膜

虽说敷面膜在短期之内有助于皮肤保湿，为肌肤补充大量水分，但却不宜过度，否则很容易导致皮肤免疫力下降，不仅不能起到保湿作用，反而会令干燥程度加重，诱发更大的肌肤问题。因此，女孩不宜频繁敷面膜，每个星期敷面膜的次数最好保持在2-3次。

2、敷面膜前狂去角质

定期去角质有助于去除脸部老化角质，令皮肤更具光泽感。许多妹纸听说去角质后有助于护肤产品的吸收，因此每次敷面膜前都要去一下角质。其实，这种做法是错误的，频繁去角质容易导致角质层变薄，继而导致皮肤锁水更能减弱，令皮肤更容易遭受外界环境的损害。如果你是干性皮肤，一个月去一次角质就好。

3、敷面膜时间过长

每次敷面膜的时间一般维持在15-20分钟，如果超出这个时间段，有可能会令面膜倒吸皮肤水分，不但起不到补水效果，反而会越来越干。而如果你使用的面膜具有弱酸性，敷面膜时间太久的话，可能会刺激皮肤，造成皮肤损伤。

4、敷面膜后不洗脸

用完面膜一！定！要！洗！掉！不管多贵的。许多人认为，如果敷面膜后洗脸，会把精华都冲洗掉，起不到保湿效果。其实，在敷面膜的20分钟里，皮肤已经把面膜的精华液都吸收了，而多余的营养只会给皮肤造成负担，敷面膜后用清水清洗下脸蛋，其实更有助于帮助皮肤呼吸。