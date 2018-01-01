想要祛痘？排毒才是关键

核心提示：长痘痘是体内毒素过多无法完全排出，长期积累导致体内积毒过多所导致，排毒调理是都觉脸部长痘的有效方式。
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长痘痘是体内毒素过多无法完全排出，长期积累导致体内积毒过多所导致，排毒调理是都觉脸部长痘的有效方式。
日常生活中可采用以下几种方法为痘痘排毒
1.在晚上清洁完肌肤后，调一杯白糖水，用棉签蘸上白糖水涂在痘印上，白糖淡化色素，消除痘印，每天晚上坚持，一周后我们会发现痘印开始变淡。
2.要经常做一些去角质的面膜敷，这样也能改善痘印，让皮肤看上去白皙。
3.每天补充维生素容易去掉痘印。
4.每周做2次美白面膜，也可以达到去痘印的效果。
5.用洗米水来洗脸，洗米水里含有多种营养物质有助于改善肌肤，使色素均匀。
6.洗脸用温水，在里面加上1、2滴白醋可以起到淡化痘痕的作用。
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