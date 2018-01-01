蜂蜜可以洗脸吗？蜂蜜这样用还能美白祛斑

核心提示：蜂蜜可以洗脸吗？蜂蜜对于女性朋友来说用途真的很多，蜂蜜直接食用的效果相信大家都是知道的。蜂蜜用来美容也是有很多好处的，洗脸、做面膜都可以，蜂蜜具有很好的美容效果。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

蜂蜜可以洗脸吗？蜂蜜对于女性朋友来说用途真的很多，蜂蜜直接食用的效果相信大家都是知道的。蜂蜜用来美容也是有很多好处的，洗脸、做面膜都可以，蜂蜜具有很好的美容效果。

蜂蜜还能美白祛斑

1、蜂蜜黄瓜面膜(美白除皱 )取鲜黄瓜汁加入奶粉、蜂蜜适量，风油精数滴调匀后涂面，20-30分钟后洗净，或将黄瓜洗净切薄片直接贴于脸部，具有润肤、增白、除皱的作用。

2、蜂蜜珍珠粉面膜准备一个干净的小瓶子，倒入大半瓶珍珠粉，再缓缓倒入蜂蜜，边倒边搅拌，使蜂蜜和珍珠粉充分混合，注意蜂蜜不要倒得过多，调成糊状即可。这样面膜就做好了。 使用前，先用温水把脸洗净，然后用小棉签蘸着调好得面膜均匀得涂在脸上，不要太厚，薄薄一层即可，过1-2小时后洗掉，可以使脸光滑，有光泽。

3、红酒蜂蜜面膜(美白滋养) 红酒中的葡萄酒酸就是果酸，能够促进角质新城代谢，淡化色素，让皮肤更白皙光滑。蜂蜜具有保湿和滋养的功效。 方法：将一小杯红酒加2到3勺子蜂蜜调至浓稠的状态后，均匀的敷在脸上，八分干后用温水洗干净。 注意：酒精过敏的人慎用！

蜂蜜还具有保湿补水的功效

1、蜂蜜甘油面膜(补水) 蜂蜜一勺，甘油一勺，对两勺水，充分混合，即成面膜膏，使用时轻轻涂于脸部和颈部，形成薄膜，20-25分钟后小心将面膜去掉即可，这种面膜可用于普通、干燥性衰萎皮肤，每周1-2次，30-45天一个疗程。

2、蜂蜜敷面 蜂蜜能供给皮肤养分并能保持肌肤弹性，因此也被称为是“营养敷面”。将蜂蜜加在面粉或麦粉之中，搅拌成糊状，在洗完脸后敷在脸部，约过30分钟后用温水洗掉便可以了。因蜂蜜中有异味，可适当加入几滴柠檬汁以减少味道。

3、蜂蜜牛奶面膜 取蜂蜜10克，鲜牛奶10毫升，蛋黄1个搅拌均匀，调制成膏状，洗脸后涂于面部，20分钟后洗去，每日1次。此面膜能营养皮肤，防止脸面皱纹，促使皮肤白嫩。