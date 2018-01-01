抗衰老最好的方法 均衡饮食很重要

核心提示：抗衰老最好的方法有哪些？女人最怕的就是衰老了，那么我们应该怎样去防治衰老呢？在日常的护肤中怎样做好抗衰老呢？下面跟着小编一起来看看吧！

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抗衰老最好的方法有哪些？女人最怕的就是衰老了，那么我们应该怎样去防治衰老呢？在日常的护肤中怎样做好抗衰老呢？下面跟着小编一起来看看吧！

抗衰老最好的方法1、使用抗衰老产品

不管用什么护肤品，都不能三天打鱼两天晒网，这样很难看到效果的！好的护肤品不是让你一下子看到明显的效果，是慢慢的改变，所以不能着急，护肤是一条漫长的路，必须要有耐心，你需要做的就是坚持！

抗衰老最好的方法2、作息规律

这一点看似简单，却大多数人做不到。熬夜是皮肤的大敌，规律作息能更好的修复我们的皮肤，所以平时要早睡早起，最晚不超过11点。

抗衰老最好的方法3、均衡饮食

饮食是关键，要合理膳食，才能让全身心健康运转。健康合理的荤素搭配，搭配比例1：4，荤菜为身体提供素菜没有的蛋白质，素菜中的纤维素有助于清理肠道的环境，两种食物都相得益彰。另外，食物以清淡为宜，根据气候环境可适度地根据当地的喜欢来调整，以适应环境要求。合理的饮食分量也很关键，暴饮暴食或饮食不规律都一定程度地紊乱身体环境。

抗衰老最好的方法4、适当运动

运动既能强身健体，还能给身体排毒，养出好身材。老一般跟病联系在一起，身体好了，人也看起来年轻许多。

抗衰老最好的方法5、坚持按摩

按摩可以促进面部的血液循环，还可以刺激到一些穴位，多按摩可以让我们的肌肤更加容易吸收护肤品。按摩还可以提拉我们的面部，让我们的苹果肌不会那么容易下垂。

但是，按摩起效比较慢，所以一定要长久坚持才行。