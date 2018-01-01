告别冬季干裂唇 4个方法养出粉嫩唇色

核心提示：干燥的冬季，嘴唇和脸蛋一样，也是需要护理的。不管是空气污染，还是紫外线照射，又或者长期涂抹口红，还有饭后纸巾擦嘴，都会给嘴唇带来损伤。那么，我们该如何护理好嘴唇呢？
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干燥的冬季，嘴唇和脸蛋一样，也是需要护理的。不管是空气污染，还是紫外线照射，又或者长期涂抹口红，还有饭后纸巾擦嘴，都会给嘴唇带来损伤。那么，我们该如何护理好嘴唇呢？
一、为什么嘴唇会暗淡？
卸妆不干净造成的色素沉淀、血液循环差、习惯性舔嘴唇、完全忽略唇部保养。
二、如何正确护理嘴唇
1、早晨补充维生素B2及水果
嘴唇是由非常薄的皮肤黏膜所构成，双唇的暗淡以及干裂与肠胃技能差有很大的关系。身体毒素沉积在体内，嘴唇就会给反映给我们。平时积极摄取蔬菜、鸡蛋、肝脏等富含维生素B2的食物。
2、唇部卸妆要彻底
数不清的唇膏、各种流行色号、永远用不完却永远在update，希望自己有100张嘴全部涂上自己喜欢的颜色。所以唇部卸妆就变得尤为重要，一日下来口红色素的沉积在体内。若没有做好清洁步骤，长期就会造成暗沉。眼唇卸妆产品尤为重要，并且唇纹间的残留也要注意到。
3、做好唇部保湿和按摩
嘴唇干裂暗沉的情况下，涂了润唇膏也毫无效果。洗完澡用热毛巾湿敷3分钟，在涂上唇膏，用无名指，以嘴唇中央为固定点两侧推开，来回5次促进血液循环。
4、嘴唇瑜伽
经常活动活动嘴唇，有助于血液循环。经常嘟嘟嘴，或者大口吸气让嘴巴鼓起来，再用夸张的嘴型发出ABCDE的音，循环做5次，促进唇部代谢。
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