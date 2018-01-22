睫毛越剪越长？你有一份修炼宝典等待查收！

核心提示：想成为睫毛精，首先得对睫毛有个清晰的认识。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

开栏的话：

我们每天都在使用身体，但是你真的了解它吗？要想让身体更好地为我们服务，就必须先了解熟悉人体的结构与秘密。今天，让我们一起来探索未知的身体！

本期秘密：

北风呼呼地刮，雪花飘飘洒洒。在寒冬腊月里，人们纷纷戴着口罩上街，遮去了大半张脸。不过，这使睫毛精们从人群中脱颖而出，更好被辨认了。

去年的冬天，娱乐圈中的“睫毛帝”霍建华在北海道拍摄时尚大片，睫毛长得能积雪，收获一大波“羡慕嫉妒恨”。今年冬天，大家一定也想在人群中“睫毛轻颤，投下一片阴影”，长一把小梳子保护心灵的窗户！

想成为睫毛精，首先得对睫毛有个清晰的认识。

其实睫毛并不是虚有其表的装饰物，而是咱们眼睛的第二道防线。若有尘埃等异物碰到睫毛，眼睑会反射性地合上，以保护眼球不受外来的侵犯。有遮光，防止灰尘、异物、汗水进入眼内和对角膜、眼球进行保护的作，。睫毛还能防止紫外线对眼睛的伤害。上睑睫毛多而长，通常有100-150根，长度平均为8-12mm（而霍建华的睫毛为1.7cm），稍向前上方弯曲生长。上下睑缘睫毛似边关冷月下的一排排胡杨，保卫着眼睛这两片绿洲。

传说睫毛会越剪越长，这是真的吗？

民间传说，将睫毛剪短，新长出来的睫毛就会比原来的长，甚至有些父母将宝宝的睫毛拔去，就为了使他们从小便可修炼成睫毛精。但是这真的是修炼正道吗？

睫毛的长度和数量其实是从父母那里遗传来的，睫毛会有自然脱落，脱落后两个月才能长到原来的长度。因此，无论怎么剪睫毛，都不会有太大变化。正如修眉后，新长出来的眉毛并不会变得比原来更浓密。

剪掉睫毛不止不能成为睫毛精，还会自剪羽翼，使光线，灰尘、汗水会进入眼睛里，给眼睛造成伤害。刚长出来的新睫毛还可能由于过短过硬，会刺激眼球、结膜和角膜，使眼睛感染。

下面介绍修炼成睫毛精的正道！

在我们的平常生活中，养成良好的生活习惯，对于睫毛和眼睛的健康都会受益匪浅。民间有不少使睫毛增长的偏方，但不一定有很明显效果。所以对女孩子们来说，还是得掌握化妆术，利用睫毛膏、睫毛夹、假睫毛这三件套，一秒变睫毛精，在这个冬天做个与众不同的女孩。

但是睫毛膏在让眼睛看起来更有神采的同时，也给我们的睫毛和眼睛带来了隐患。眼睛是人体非常脆弱的器官之一，它对异物的感觉很灵敏。如果每天使用的睫毛膏清洗不彻底，会留下细小的颗粒，这对眼睛的伤害是很大的，长此以往会引起结膜炎、眼缘炎等眼部疾病。所以睫毛膏一定要选择质量过硬的好品牌，劣质的化妆品会对眼睛造成严重的伤害；更换睫毛膏的品种，可能引起眼部的不适，一旦发现问题，要立刻停止使用，及时到医院就诊；眼部存在疾病的人，由于局部免疫功能低，因此绝对不能使用睫毛膏。平时生活中养成这些良好的习惯，不仅对于睫毛有好处，对于健康也是大有裨益。

睫毛卸妆按步骤来哦：

第一步：将卸妆液完整刷在睫毛上面，先将沾有卸妆液的笔刷放置在睫毛上，跟刷睫毛膏的方式相同一样是由根部往外刷。

第二步：将沾到睫毛膏的刷头擦乾净，为了预防睫毛膏与清洁液的沾染，需要先在乾净的卫生纸上将刷头擦拭乾净。

第三步：下方睫毛也均匀沾附卸妆液，再沾取适量的睫毛膏，放在睫毛下方，由内往外让睫毛都能均匀沾附睫毛膏。

第四步：使用化妆棉与棉花棒来卸除睫毛膏，在睫毛下方垫一张化妆棉，利用乾净的棉花棒让溶解的睫毛膏沾在化妆棉上。

还要注意一些小妙招：

1. 要轻柔地卸

有些眼部卸妆品要倒在化妆棉后再压在眼睛上抹掉，现在还出了一种标榜能轻松卸掉眼妆的卸妆棉，广告里模特儿将卸妆棉按在眼睛上再拉开妆就掉了，可是这种方式会让睫毛掉得很厉害，也卸得不够干净。

2.每个细部都要彻底清洁

如果睫毛上还有些结块，就在食指与大拇指上多挤些卸妆油，轻轻地搓掉这些顽固分子。

3.至少卸两次

差不多卸干净了，可能眼睛旁边也出现一圈黑，这时用水就冲洗得掉了。卸妆一定要做两次，不管是身体、脸部还是眼睛都一样，洗脸也要洗两次才行。

其实市面上的睫毛液和卸妆液大多都强化了睫毛的维他命E或其他保养水分，但假如卸装手法不对，过分用力拭擦就会出问题。

希望大家拿好“睫毛精”修炼宝典，保护好自己的睫毛，顺便让它们更长长长长。祝愿大家早日修炼成睫毛精！