哪些食物吃了能美容淡斑？

核心提示：任谁都想脸上干干净净的，这样自己看着舒服，皮肤也好。可是有些人因晒得过多，形成了晒斑；而有些老人上了年纪，脸上还会长出老年斑。这些斑点如何才能去掉呢？

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任谁都想脸上干干净净的，这样自己看着舒服，皮肤也好。可是有些人因晒得过多，形成了晒斑；而有些老人上了年纪，脸上还会长出老年斑。这些斑点如何才能去掉呢？

1. 蜂蜜

含有多种维生素，是一种很好的水性保湿成分，具有润泽性。在自制保养品中，经常被用来调制面膜、制造滋养乳液，以供给身体养分，使肌肤润泽有弹性。

2. 胡萝卜汁

因为胡萝卜含有丰富的维生素A原，维生素A原在体内可转化为维生素A。维生素A具有滑润、强健皮肤的作用，并可防治皮肤粗糙及雀斑。

3. 柠檬

柠檬皮和柠檬汁都是泡澡中的明星材料，能够创造舒适愉悦的沐浴氛围。很多水果都可以作为自制保养品的材料，而且柠檬汁主要可以使肌肤干净、美白，并具有往面疱的作用。柠檬皮中含有自然的精油，自然地散发香气，使人心情愉悦。将柠檬皮切碎用来做成的面膜具有磨砂去角质的作用，对于脸部与身体都有扫除老废细胞的成果。

4. 猕猴桃

平均每斤猕猴桃的维生素C含量高达95.7毫克，号称水果之王。所含的维生素C和维生素E不仅能美丽肌肤，而且具有抗氧化作用，在有效增白皮肤，消除雀斑和暗疮的同时增强皮肤的抗衰老能力。

5. 黄瓜

天然美容产品。黄瓜中含有丰富的维生素E，可起到延年益寿，抗衰老的作用;黄瓜中的黄瓜酶，有很强的生物活性。

6. 草莓

草莓是维生素C含量最高的水果之一，对面疱、粉刺具有很好的疗效。

7. 豆浆

含蛋白质、维生素B1、维生家B2、维生素E、烟酸、钙、铁、镁、卵磷脂、亚油酸等成分。有祛斑增白之作用，适用于面部或皮肤色素沉着等症。

8. 西红柿

西红柿中含有丰富的谷胱甘肽，谷胱甘肽可抑制黑色素，从而使沉着的色素减退或消失。