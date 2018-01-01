天天化妆如何能不伤皮肤？

核心提示：化妆确实是让女性变美最直接的方法，经过一晚上的加班，人的气色显得很难看，花些时间化个淡妆，能让人看起来更精神。但是，化妆品中的伤肤成分还是很多，如何才能化妆又不伤肤呢？
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化妆确实是让女性变美最直接的方法，经过一晚上的加班，人的气色显得很难看，花些时间化个淡妆，能让人看起来更精神。但是，化妆品中的伤肤成分还是很多，如何才能化妆又不伤肤呢？
1、警惕这些成分
某些人工合成化学物质，如色素和香料等会刺激皮肤引起瘙痒症、神经性皮炎。
警惕化妆品中的光敏感物质，会让皮肤在阳光的曝晒下引起炎症反应。
油性化妆品不能过量，因为其中的油脂会吸附空气中的灰尘，导致汗腺口和毛囊口被堵塞，造成细菌繁殖，引起毛囊炎、痤疮。
含有重金属如铅、铬、钼、镉等的彩妆品会被皮肤吸收，在体内累积，引起中毒反应。
2、慎重挑选隔离霜
隔离霜是专指在上妆前使用的霜剂。它能让皮肤较容易上妆、容易上得均匀、并在上妆后防止脱妆。而且，隔离霜还含有一些非油脂又属高脂溶性的其他成分，来帮助彩妆的展延与附着。
3、选用防晒彩妆
虽然我们平时出门会涂防晒霜，但涂了防晒霜再画彩妆未免太过麻烦。其实有些彩妆也是具备防晒功能的，尤其要购买一支具有防晒功能的唇膏，能为你的唇部防晒。专家建议，防晒彩妆的SPF值为15最合适，因为这一数值能隔离90%以上的紫外线，也不会给肌肤带来很大的负担。如果能与具有抗老化作用的维他命和某种特殊滋润成分相结合，就不单能防晒，更可令肌肤得到持久呵护。
4、精心画眼妆
画眼妆是最花时间，也是最需要小心的，稍不注意可能会使化妆品落入眼睛，造成眼部疾病。所以专家提醒：避免将眼线画在睫毛线以内过于靠近眼球表面的部位。其实，画在睫毛线内的眼线根本没有什么实质的作用。因为它实在太靠近眼睛了，反而会让眼睛看起来更小。
5、仔细卸妆
擦了防晒品一定要卸妆，化过妆的更要注重卸妆。卸妆不干净会导致化学物质残留，对皮肤有毁灭性伤害。
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