天天化妆如何能不伤皮肤？

核心提示：化妆确实是让女性变美最直接的方法，经过一晚上的加班，人的气色显得很难看，花些时间化个淡妆，能让人看起来更精神。但是，化妆品中的伤肤成分还是很多，如何才能化妆又不伤肤呢？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

化妆确实是让女性变美最直接的方法，经过一晚上的加班，人的气色显得很难看，花些时间化个淡妆，能让人看起来更精神。但是，化妆品中的伤肤成分还是很多，如何才能化妆又不伤肤呢？

1、警惕这些成分

某些人工合成化学物质，如色素和香料等会刺激皮肤引起瘙痒症、神经性皮炎。

警惕化妆品中的光敏感物质，会让皮肤在阳光的曝晒下引起炎症反应。

油性化妆品不能过量，因为其中的油脂会吸附空气中的灰尘，导致汗腺口和毛囊口被堵塞，造成细菌繁殖，引起毛囊炎、痤疮。

含有重金属如铅、铬、钼、镉等的彩妆品会被皮肤吸收，在体内累积，引起中毒反应。

2、慎重挑选隔离霜

隔离霜是专指在上妆前使用的霜剂。它能让皮肤较容易上妆、容易上得均匀、并在上妆后防止脱妆。而且，隔离霜还含有一些非油脂又属高脂溶性的其他成分，来帮助彩妆的展延与附着。

3、选用防晒彩妆

虽然我们平时出门会涂防晒霜，但涂了防晒霜再画彩妆未免太过麻烦。其实有些彩妆也是具备防晒功能的，尤其要购买一支具有防晒功能的唇膏，能为你的唇部防晒。专家建议，防晒彩妆的SPF值为15最合适，因为这一数值能隔离90%以上的紫外线，也不会给肌肤带来很大的负担。如果能与具有抗老化作用的维他命和某种特殊滋润成分相结合，就不单能防晒，更可令肌肤得到持久呵护。

4、精心画眼妆

画眼妆是最花时间，也是最需要小心的，稍不注意可能会使化妆品落入眼睛，造成眼部疾病。所以专家提醒：避免将眼线画在睫毛线以内过于靠近眼球表面的部位。其实，画在睫毛线内的眼线根本没有什么实质的作用。因为它实在太靠近眼睛了，反而会让眼睛看起来更小。

5、仔细卸妆

擦了防晒品一定要卸妆，化过妆的更要注重卸妆。卸妆不干净会导致化学物质残留，对皮肤有毁灭性伤害。