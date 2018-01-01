肌肤缺水干燥 如何补水？

核心提示：冬季我们的肌肤变得越来越干燥，严重的甚至出现脱皮情况，面对这一问题，我们应该怎么办呢？下面小编分享四个补水保湿方法，解决肌肤脱皮带来的困扰，帮大家快速恢复水润肌肤。

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冬季我们的肌肤变得越来越干燥，严重的甚至出现脱皮情况，面对这一问题，我们应该怎么办呢？下面小编分享四个补水保湿方法，解决肌肤脱皮带来的困扰，帮大家快速恢复水润肌肤。

补水方法1：蒸脸

在洁面后，将平时用的保湿补水产品涂抹在脸上，然后将脸盆盛上热水，再加入适量的甘油或者精油等护肤品。将脸置于脸盆上，待蒸汽上升时，让它熏在脸上，以面部潮红为止，。一周可使用一到两次。蒸汽蒸脸可以加快面部血液循环，滋润肌肤，有效改善皮肤干燥脱皮现象。

补水方法2：补水化妆水

用补水功能强大的化妆水补水是很不错的选择，因为化妆水易吸收，能即使补充肌肤的水分，令肌肤水水润润的。但最好远离含有酒精的化妆水，避免刺激皮肤。使用完后记得再使用含油的面霜或乳霜，这样能紧紧锁着肌肤内的水分，不被空气带走。

补水方法3：随身携带保湿喷雾

到了干燥季节，要养成随身携带保湿喷雾的习惯，随时随地为皮肤补充水分。活泉水喷雾有很好的舒敏、镇定、补水作用，但是它不保湿锁水，只能产生短暂的舒缓效果，皮肤依旧会缺水，所以还是选择添加了透明质酸、芦荟精华、玫瑰水等成分的保湿喷雾为好，这样的保湿性会稍强些。

补水方法4：夜间密集补水

夜间是皮肤修复的最好时机，在夜间皮肤吸收性特别好，所以在此期间要为肌肤提供充足的养分和水分，这个时候就要用上高营养的护肤品，如：补水精华液、睡眠面膜等，这样就能保证肌肤的所需的营养，皮肤就会变得水润起来。