核心提示：女人如果发量少，肯定会给整体形象拉低分数，发量少的女人，时常都会幻想自己可以拥有一头浓密的秀发。想要头发变得浓密起来吗？那就得应揪出发量少的原因所在，然后针对原因对症下药，通过各种手段让头发逐渐变浓密起来。
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女人如果发量少，肯定会给整体形象拉低分数，发量少的女人，时常都会幻想自己可以拥有一头浓密的秀发。想要头发变得浓密起来吗？那就得应揪出发量少的原因所在，然后针对原因对症下药，通过各种手段让头发逐渐变浓密起来。
头发发量少是什么原因？头发如何变浓密？
头发发量少是什么原因？
1、肾虚
中医认为，人体发量少的原因在于内部环境出了问题。肾气的盛衰，往往可通过头发显露出来，人体肾脏藏精，而精又可生血，若人体肾虚，则毛发得不到血液的滋养，进而毛发容易变得稀少、枯萎。
2、病理因素
如果身体患了甲状腺疾病、先天肾脏疾病、多囊卵巢综合征等疾病，通常都会引起体内内分泌失调，继而导致出现脱发的现象，如果疾病久治不愈，发量就会越变越少。
3、营养不良
头发的基本单位为角质蛋白，想要拥有一头浓密的秀发，饮食中就应该摄入充足的蛋白质，否则头发营养不足，头发就会异常生长，使得头发失去光泽，变得细软，乃至脱落。
4、其他因素
先天发量稀少的，可能是因为孕妇在孕期受到辐射、水质污染等环境的影响，进而影响了胎儿的毛囊健康。而后天由于脱发而引起的发量稀少，则与生活作息有关，如果整天熬夜加班、抑或饮食不规、情志抑郁，都会导致掉发脱发。
头发如何可以变浓密？
首先说明，头发稀少不可能在短时间内变得头发浓密，想要头发浓密，需要一个逐渐改善的过程。那么，怎么做可以让头发变得更加浓密呢？
1、养精补肾。毛发为肾所主，精为肾所生。想要头发变多，应该注意养精补肾，平时应注意养成规律的作息习惯，积极参加体育锻炼，可适当地摄入补肾食物，性生活不宜过频。
2、及时治病。因某些疾病而引起的发量稀少现象，建议及时前往医院诊断病情，合理用药，从根源上解决发量少的问题。
3、饮食多样化。平时应多注意富含蛋白质的食物，如豆类、豆制品、奶类、奶制品等，多吃瘦肉、鸡蛋等。此外，黑芝麻、黑豆、核桃、蘑菇等食物对预防脱发大有好处。
4、正确梳洗。需根据自己发质情况，购买合适的洗发水，洗头的水温不宜过高或过低，以免刺激毛囊，尽量少烫发染发，少用吹风机，每天可以用手按摩头皮，以促进头部血液循环。
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