脸上长痘 吃什么可以去除？

核心提示：在治疗青春痘、痤疮期间，如果再注意一下饮食，效果巩固得会更加彻底。
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在治疗青春痘、痤疮期间，如果再注意一下饮食，效果巩固得会更加彻底。
多吃含锌含钙的食物
锌可以增加抵抗力，加速蛋白质合成和细胞再生，并促进痘疤愈合，而钙能安抚神经。含锌丰富的食品很多，如玉米、扁豆、黄豆、萝卜、蘑菇、坚果、肝脏、扇贝等。牛奶则是补钙的首选
多吃维生素含量多的食物
特别要注意补充维生素A、B2、B6、C、E。因为维生素A对肌肤有再生作用。
维生素C能有效的修复被暗疮损伤的组织。维生素B2及B6则可参与代谢蛋白质和促进脂肪代谢，加速细胞生物氧化，平复暗疮。
含维生素A的食物大致有菠菜、生菜、杏、芒果、鱼卵;豆油、坚果和菌藻类如木耳、猴头菇则含丰富的维生素E;而含维生素B2、B6的食物，多集中在绿叶蔬菜和鱼类中。
多吃粗纤维食物
可促进肠胃蠕动加快代谢，使多余油脂尽早排出体外。此类食品有全麦面包、粗粮、大豆、笋等。
一忌：忌肥腻厚味。中医认为暗疮源于过食肥甘，所以应少吃肥肉、油煎等油腻食物及高精食品。如：动物肥肉、动物脑、蛋黄、芝麻、花生及各种糖和含糖高的糕点等食品也应少吃。
二忌：忌辛辣温热。因为辛辣食物易刺激神经和血管，容易引发暗疮复发。这类食物如酒、浓茶、咖啡、辣椒、大蒜、韭菜、狗肉、雀肉、虾等均不宜食用。
此外，属甘温的食品如羊肉、鸡肉、南瓜、龙眼、栗子、鲤鱼等在治疗期间也应少吃。
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