女性这样吃 可解除长斑危机

核心提示：每一个爱美的女性都希望自己的脸上干干净净的，那么，女性长斑该怎么办呢？想要解除长斑危机，你需要内调外养，养血祛斑，下面就来看看怎么吃能把色斑吃走吧。
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每一个爱美的女性都希望自己的脸上干干净净的，那么，女性长斑该怎么办呢？想要解除长斑危机，你需要内调外养，养血祛斑，下面就来看看怎么吃能把色斑吃走吧。
1、西红柿汁
每日喝1杯西红柿汁或经常吃西红柿，对防治雀斑有较好的作用。因为西红柿中含丰富的维生素C，被誉为“维生素C的仓库”。维生素C可抑制皮肤内酪氨酸酶的活性，有效减少黑色素的形成，从而使皮肤白嫩黑斑消退。
2、柠檬冰糖汁
将柠檬榨汁，加冰糖适量饮用。柠檬中含有丰富的维生素C。常饮柠檬汁，不仅可以使皮肤白嫩，防止皮肤血管老化，消除面部色素斑，而且还具有防治动脉硬化的作用。
3、胡萝卜汁
将新鲜胡萝卜研碎挤汁，取10-30毫升，每日早晚洗完脸后，以鲜汁拍脸，待干后用涂有植物油的手轻拍面部。此外，每日喝1杯胡萝卜汁也有淡化作用。因为胡萝卜含有丰富的维生素A原。维生素A原在体内可转化为维生素A。维生素A具有滑润、强健皮肤的作用，并可防治皮肤粗糙及雀斑。
4、黄瓜粥
一日二次温服，可以润泽皮肤、祛斑、减肥。现代科学研究证明，黄瓜含有丰富的钾盐和一定数量的胡萝卜素、维生素C、维生素B1、维生素B2、糖类、蛋白质以及芥、磷、铁等营养成分。经常食用黄瓜粥，能消除雀斑、增白皮肤。
5、黑木耳红枣汤
每日早、晚餐后各一次。经常服食，可以驻颜祛斑、健美丰肌，并用于治疗面部黑斑、形瘦。本食谱中的黑木耳，《本草纲目》中记载其可去面上黑斑。黑木耳可润肤，防止皮肤老化;大枣和中益气，健脾润肤，有助祛除黑斑，淡化色斑。这些都是淡化色斑的食物。
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