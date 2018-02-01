洗脸才是护肤最重要的一步

核心提示：卸完妆之后，要洗脸，做好这个基本工作，是护肤保养的很重要的一步。
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卸完妆之后，要洗脸，做好这个基本工作，是护肤保养的很重要的一步。
1、水温
水太冷毛孔难以张开，不好清洁，太热则会破坏皮脂膜，伤害肌肤，建议水温在37℃左右。
2、按摩
洗脸过程的时候按摩建议从油脂分泌多的T字部位开始，可以减少粉刺的产生。
3、冲洗
要用大量的水进行冲洗干净，不要让脏东西跟洁面产品残留。
4、压干水分
残留水分的水分可能将肌肤的水分一起带走，让皮肤变干燥，所以用毛巾按压脸上水分，不能大力揉搓，不然又可能让皮肤长细纹。
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