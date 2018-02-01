常见的祛痘误区有哪些？

核心提示：许多痘友在网上看到牙膏可以去痘痘，what？牙膏？牙膏里边含有杀菌和消炎止痛的成分，根本没有经专业证实。
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1、牙膏祛痘
许多痘友在网上看到牙膏可以去痘痘，what？牙膏？牙膏里边含有杀菌和消炎止痛的成分，根本没有经专业证实。
很多痘友使用后甚至导致严重过敏，形成过敏性肤质。还有的人使用后居然出现了皮肤被烧黑的症状。所以妹子们不要再用这个方法了，不要盲目的去用这些没有经过专业证实的。
2、酸奶祛痘
酸奶是一种以食用为主要目的而开发的产品，并没有科学方法证实过它具有祛痘功能。
如果所食用的酸奶没有经过脱脂处理，贸然使用酸奶来祛痘非常容易引起皮肤营养过剩而产生脂肪粒，可谓痘痘没去，还多了脂肪粒的烦恼。终究还是得不偿失。所以妹子们最好不要在使用这个方法。
3、绿茶粉祛痘
绿茶具有很强的抗氧化作用，它所含的单宁酸可收缩毛孔，在一定程度上缓解痘痘炎症，但不能抑制痘痘生长，更不能彻底去除痘痘。此外，绿茶粉DIY面膜，因不能保证其使用的绿茶粉是天然的，所以在使用上也存在不安全因素。
4、白醋祛痘
白醋洗脸可以起到一定的美容效果，可是白醋祛痘的说法却是不成立的，并没有得到相应考证。白醋本身是具有刺激性的产品，尽管皮肤是弱酸性的，但若白醋浓度未控制好，酸度大了会伤害到皮肤，尤其是过敏性皮肤，所以妹子们一定要慎用！
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