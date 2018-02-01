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换季皮肤敏感 护肤注重5细节

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2018-02-2739健康网
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核心提示：在换季的时候，皮肤因为还没适应天气的变化，容易变得敏感。敏感肌什么的最麻烦了，除了不能化装以外，还得再护肤方面下心思。在换季的时候注意这五个生活细节，能更好的保护皮肤，让肌肤不再敏感。

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　　在换季的时候，皮肤因为还没适应天气的变化，容易变得敏感。敏感肌什么的最麻烦了，除了不能化装以外，还得再护肤方面下心思。在换季的时候注意这五个生活细节，能更好的保护皮肤，让肌肤不再敏感。

　　1、温和的卸妆及洁面

　　产品需要选择不含酒精、香精的轻柔清洁产品洁面，同时避免碱性成分及清洁力强的产品。一般建议使用低泡的的洁面产品。如果出现过敏情况，建议用清水洗脸。次数以早晚各一次为宜，切记不应用洁面刷、磨砂膏、海绵等摩擦肌肤，以免造成肌肤的刺激。

　　2、选择天然的护肤品

　　在护肤品中，以下成分都是容易引起铭感的化学物质：防腐剂、山梨酸以及香料。这些成分都含有较强刺激性，会加重过敏的症状。而一些含有天然的成分，如薰衣草、洋甘菊、芦荟等都能起到舒缓肌肤的效果。

　　3、使用温水洗脸或沐浴

　　除了注意要选择温和的洁面产品外，洗脸时候的水温也要特别注意，以35度以下为宜。当水温过热的时候就会让脆弱的皮脂膜收到刺激，因此加重瘙痒和刺痛的症状。同理的，用过热的毛巾来敷脸也是不可取的。

　　4、轻柔的护肤手法

　　不管是界面是还是擦护肤品时，要用到手与脸部皮肤直接接触的时候都必须注意护肤手法要保持轻柔，就像是一只收紧的小猫，它随时都竖着背毛，任何过激的动作都会刺激到它，引起它的刺激反应，所以要让肌肤达到适度稳定的状态，轻柔的护肤手法十分重要。

　　5、把握夜间最佳修复时间

　　夜间是护肤的黄金时间，其实这个说法很大一部分原因是夜间的肌肤自我修复的时间，在这段肌肤自我修复时间里，对外来营养成分的吸收效果是最佳的，而且不会受到外界的干扰，所以爱美的妹纸要充分把握这个实际，达成修复敏感肌肤哦！

　　

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