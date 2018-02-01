常吃这8种水果皮肤变得超级好

核心提示：如果说用护肤品护肤只是治标不治本，那吃水果护肤那就是标本兼治。水果中含有多种维生素、矿物质，不仅能补充身体各种营养，皮肤也能越吃越好。

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如果说用护肤品护肤只是治标不治本，那吃水果护肤那就是标本兼治。水果中含有多种维生素、矿物质，不仅能补充身体各种营养，皮肤也能越吃越好。

1、石榴

专家表示，石榴富含维生素C，有助于防晒护肤。其中的鞣花酸等多酚物质可抗击人体自由基，保护角质，从而使用皮肤丰满柔软光滑。营养学家建议，每周应吃一个石榴。

2、蓝莓

蓝莓中抗氧化剂含量几乎超过其他任何食物。抗氧化剂有助于保护皮肤免受由于日晒、情绪压力或过量运动导致的自由基损伤。专家建议，每天吃蓝莓可防止因皮肤细胞损伤而导致的皮肤老化和皱纹增多等问题。

3、西红柿

西红柿中的番茄红素可保护皮肤中的胶原，使之不易剥落。德国研究发现，番茄红素有助展平皱纹，使皮肤细嫩光滑。常吃西红柿还不易出现黑眼圈。

4、西瓜

西瓜不仅清新可口，还富含维生素C、番茄红素和钾。有助于调节人体水分平衡，使细胞得到充分的营养，让皮肤更滋润。

5、苹果

苹果皮中的抗氧化剂槲皮素可保护皮肤免受短波紫外线的伤害。因此，大太阳天，出门前除了抹防晒霜，不妨再吃个苹果。

6、猕猴桃

猕猴桃富含维生素C，可干扰黑色素生成，预防色素沉淀，保持皮肤白皙，并有助于消除皮肤上的雀斑。

7、草莓

草莓中的维生素c可促进胶原纤维生成，使皮肤光滑有弹性。

8、桑葚

营养成分十分丰富，含有多种氨基酸、维生素及有机酸、胡萝卜素等营养物质，矿物质的含量也比其他水果高出许多，主要有钾、钙、镁、铁、锰、铜、锌。现代医学证明，桑葚具有增强免疫、促进造血红细胞生长、促进新陈代谢等功能。