核心提示：鼻子上长黑头是很多人都会遇到的肌肤问题，黑头的出现主要是因为个人肤质与外界环境因素结合而造成的，任何年龄、任何肤质的人都有出现黑头的可能。接下来39健康网小编给大家推荐几个去黑头的小妙招，让你轻松摆脱黑头！

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鼻子上长黑头是很多人都会遇到的肌肤问题，黑头的出现主要是因为个人肤质与外界环境因素结合而造成的，任何年龄、任何肤质的人都有出现黑头的可能。接下来39健康网小编给大家推荐几个去黑头的小妙招，让你轻松摆脱黑头！

去黑头妙招一：缩小毛孔去黑头

1、冰敷--把冰过的化妆水用化妆棉沾湿，敷在脸上或毛孔粗大的地方，可以起到不错的收敛效果。

2、毛巾冷敷--把干净的专用小毛巾放在冰箱里，洗完脸后，把冰毛巾轻敷在脸上几秒钟。

3、水果敷脸--西瓜皮、柠檬皮等都可以用来敷脸，它们有很好的收敛柔软毛细孔、抑制油脂分泌及美白等多重功效。

4、柠檬汁洗脸--油性肌肤的人可以在洗脸时，在清水中滴入几滴柠檬汁，除了可收敛毛孔外，也能减少粉刺和面疱的产生。

5、化妆棉+化妆水--事先准备1小瓶无油化妆水再装上化妆棉，一小时后，以化妆棉喷上化妆水轻拭出油的部位，对于毛孔粗大的你来说是清爽又有效的。

去黑头妙招二：磨砂膏清除黑头

洁脸乳并不能去黑头，要有效的对付它，便要挑选一只适合你个人肤质的磨砂膏。带点啫喱状的磨砂膏有爽肤及均衡油脂分泌的作用，特别适合油性皮肤，而干性皮肤则可选用泡沫较多、带有滋润作用的磨砂产品。鼻、额、人中及下巴均是黑头常见的位置，而脸上其它的部位，由于皮肤比较幼嫩，较易受磨损，并不建议用磨砂膏来清洁。

去黑头妙招三：啤酒收毛孔去黑头

取一只干净的小碗，倒入啤酒。将化妆棉浸入啤酒约3分钟。取出化妆棉，微拧后敷在脸上(或鼻子上)，让脸部肌肤得到彻底放松，敷大约半个小时。如果棉纱中的水分被吸干，可以按照前两步浸泡后再敷。啤酒中的酒精能够促进血液循环，滋润肌肤，加速新陈代谢。啤酒中含有的蛇麻子是一种清凉剂，不仅可以预防面疱、脓疱，对收缩毛孔也有很好的功效。