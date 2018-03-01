睡美容觉 注意8个小细节

核心提示：睡觉是女性护肤美容的黄金时间，睡个好觉才能有个好肤色。除了早睡早起，睡前的护肤保养也是不可少的，注意睡前8个小细节，帮你修护肌肤，睡个美容觉。
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睡觉是女性护肤美容的黄金时间，睡个好觉才能有个好肤色。除了早睡早起，睡前的护肤保养也是不可少的，注意睡前8个小细节，帮你修护肌肤，睡个美容觉。
1、睡前尽量避免喝酒 少摄取盐分
晚餐中尽量避免或少量摄取盐分及酒，当然更要少喝水，以免晨起时面部及眼睛四周浮肿或产生眼袋，倘若真的要喝点有味道的饮品，不访试试茴香茶、薄荷茶或甘菊茶，有助于舒缓胀气，或是试试葡萄柚汁加上一点姜末，对皮肤也很好，但千万别过量！
2、睡前应彻底清洁脸部彩妆
如果清洁方法不当，尤其眼妆，很容易使眼睛红肿。应用卸妆棉蘸湿眼部卸妆液，放在眼皮及睫毛上10~20秒钟，再用轻轻擦拭干净。不但可以轻松卸除眼部彩妆，更可以保护眼部幼嫩肌肤，避免眼部细纹出现。
3、涂上眼霜 消除眼疲劳
如果有时间和条件，想要减缓眼睛水肿、改善黑眼圈，睡前用湿水浸泡过的茶袋压在眼皮上10分钟，再涂上眼霜。这样可以促进眼部的血液循环，消除眼疲劳。
4、完成常规护肤工作
化妆水、精华、乳液或面霜，使用后若加以轻轻按摩，便可促进产品吸收，达到更好的美肤效果。当然，时下一些睡眠面膜也是夜间美容保养的好伴侣。
5、睡前用热水泡脚
睡前泡泡脚，然后在脚上涂抹乳液，用双手在脚趾、脚底、脚面反复按摩。足底有很多人体反射神经，它能消除疲劳，保养养颜。为获得一个良好的睡眠质量提供了帮助。
6、做做床上小运动
睡前在床上做点小运动，3~5分鐘可以让隔天身材更窈窕。像是甜姐儿侯佩岑睡前一定会抬腿，抬到脚麻了再放下来;另外，像是敲胆经、延伸拉筋、空中踩脚踏车、后踢式…都有提臀瘦大腿的功效喔。
7、防尝试裸睡
因为裸睡有种无拘无束的自由快感，有利于增强皮腺和汗腺的分泌，有利于皮肤的排泄和再生。有利于神经的调节，有利于增强适应和免疫能力。
8、顶着完美发型入睡
洗完头后，千万不要没吹头发或随便吹吹就去睡觉，虽然你可以得到多一点睡眠时间，但隔天起床会浪费更多时间整理乱翘的头发！建议再睡前就把头发梳顺弄整齐，该吹弯、吹澎、吹直、上髮发捲的都不可马虎，并擦一些保湿定型的产品，隔天起床才不会毛躁变型。
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