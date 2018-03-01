学会这些美容小技巧，越来越美不是问题

核心提示：女人想要变得更美丽、更漂亮，那么就要多懂点美容知识的，先要了解自己的皮肤，这样你才能让自己变得越来越好。下面跟着小编来看看那些你不知道的美容小秘密吧！
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女人想要变得更美丽、更漂亮，那么就要多懂点美容知识的，先要了解自己的皮肤，这样你才能让自己变得越来越好。下面跟着小编来看看那些你不知道的美容小秘密吧！
一、办公室也需防晒
不要以为你平时上下班的途中少见太阳，你的皮肤就会免受日光的侵蚀。跟UVB光线不同，UVA光线可以轻易穿透办公室，家和汽车的玻璃说。直到最近，对于UVA的担忧才慢慢被重视起来，或许因为UVA的晒黑程度是UVB的十倍。但事实上，“据前些年两项非常重要的研究表明，UVA光线是致癌的，而且从年老者的皮肤中我们可以看到，UVA会导致皮肤变灰或变黄。”
二、甘油不能直接用于皮肤
纯甘油不能直接往皮肤上涂抹，因此在用甘油前先要了解是含水甘油还是纯甘油，如果是纯甘油，就要加入20％的水以后再用，不然会使皮肤更加干燥和引起灼伤。
三、一周一次去角质
去角质可以促进血液循环，每周应至少给身体去一次角质，还能防止老化。头皮和身体一样需要按摩，不妨借助洗头、洗澡的时机进行自我按摩，既可强身健体，又可缓解肌肉紧张和不适。
四、电脑族要多敷眼膜
若经常需坐在电脑前工作，每周别忘了自己敷1-2次眼膜，可补充眼部肌肤水分，缓解眼部疲劳。还有别忘了随时给脸部肌肤进行喷雾保湿。早上起床后若发现眼睛浮肿、眼袋明显，用冷冻茶包冷敷可缓解这类损美症状。
五、不要用手挤痘痘
在青春期的我们都是会长一些痘痘的，尤其是对于一些漂亮的妹纸来说，如果脸上有了青春痘是不好看的，其实我们也不用担心的，最好是自己不要去用手去挤的，因为那样以后会有疤痕的。
六、不要用手撑脸
很多时候我们的一个动作一个细节都是会影响我们肌肤美观的，如果手掌长时间的进行托腮撑脸的话，那么对于我们肌肤皱纹产生的，而且这些都是长久存在的，所以说美容护肤应该从细节做起。
七、面膜不要超过15分钟
在进行美容护肤的时候，尤其在使用面膜的时候，一般是不超过15分钟的，而且面膜使用的时间长了会让我们肌肤变的更加差劲。
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