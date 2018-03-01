39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 护肤 > 护肤常识 > 正文
综合
问医生

学会这些美容小技巧，越来越美不是问题

美容文章排行榜
2018-03-0239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：女人想要变得更美丽、更漂亮，那么就要多懂点美容知识的，先要了解自己的皮肤，这样你才能让自己变得越来越好。下面跟着小编来看看那些你不知道的美容小秘密吧！

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　女人想要变得更美丽、更漂亮，那么就要多懂点美容知识的，先要了解自己的皮肤，这样你才能让自己变得越来越好。下面跟着小编来看看那些你不知道的美容小秘密吧！

　　一、办公室也需防晒

　　不要以为你平时上下班的途中少见太阳，你的皮肤就会免受日光的侵蚀。跟UVB光线不同，UVA光线可以轻易穿透办公室，家和汽车的玻璃说。直到最近，对于UVA的担忧才慢慢被重视起来，或许因为UVA的晒黑程度是UVB的十倍。但事实上，“据前些年两项非常重要的研究表明，UVA光线是致癌的，而且从年老者的皮肤中我们可以看到，UVA会导致皮肤变灰或变黄。”

　　二、甘油不能直接用于皮肤

　　纯甘油不能直接往皮肤上涂抹，因此在用甘油前先要了解是含水甘油还是纯甘油，如果是纯甘油，就要加入20％的水以后再用，不然会使皮肤更加干燥和引起灼伤。

　　三、一周一次去角质

　　去角质可以促进血液循环，每周应至少给身体去一次角质，还能防止老化。头皮和身体一样需要按摩，不妨借助洗头、洗澡的时机进行自我按摩，既可强身健体，又可缓解肌肉紧张和不适。

　　四、电脑族要多敷眼膜

　　若经常需坐在电脑前工作，每周别忘了自己敷1-2次眼膜，可补充眼部肌肤水分，缓解眼部疲劳。还有别忘了随时给脸部肌肤进行喷雾保湿。早上起床后若发现眼睛浮肿、眼袋明显，用冷冻茶包冷敷可缓解这类损美症状。

　　五、不要用手挤痘痘

　　在青春期的我们都是会长一些痘痘的，尤其是对于一些漂亮的妹纸来说，如果脸上有了青春痘是不好看的，其实我们也不用担心的，最好是自己不要去用手去挤的，因为那样以后会有疤痕的。

　　六、不要用手撑脸

　　很多时候我们的一个动作一个细节都是会影响我们肌肤美观的，如果手掌长时间的进行托腮撑脸的话，那么对于我们肌肤皱纹产生的，而且这些都是长久存在的，所以说美容护肤应该从细节做起。

　　七、面膜不要超过15分钟

　　在进行美容护肤的时候，尤其在使用面膜的时候，一般是不超过15分钟的，而且面膜使用的时间长了会让我们肌肤变的更加差劲。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

护肤 防晒 美容 面膜

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

去痘印的方法有4招去痘印的方法有4招
后背长痘痘 原因有哪后背长痘痘 原因有哪
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2018　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈