颈纹要如何去除，7个技巧帮你忙

核心提示：年龄跟颈纹的明显程度成正比，但也有例外。如果经常低头玩手机、平时不做保养等等这些也会使颈纹更加明显。那么，如何才能去除颈纹呢？

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年龄跟颈纹的明显程度成正比，但也有例外。如果经常低头玩手机、平时不做保养等等这些也会使颈纹更加明显。那么，如何才能去除颈纹呢？

方法1：补充水分

皮肤嫩滑的关键在于保持皮肤的水分，只有补给足够多的水分，并保证皮肤的营养吸收，才能使颈部皮肤更加紧致

方法2：做好日常护理

生活中要住意身体姿势对皮肤的影响。无论是走路还是坐着，都要时刻注意保持颈部的挺拔，同时还可以适当地转动脖子、锻炼颈部肌肉、保持皮肤的弹性。此外，洗脸或洗澡时一定要控制好水温，温度太高也会刺激皮肤产生皱纹。

方法3：定期进行专业护理

到美容院，请专业美容师采用高科技仪器护理，以增强颈部皮肤的弹性和消除皱纹，从而起到延缓衰老、养生保健的功效。

方法4：正确选择护肤品

要选择有利于颈部皮肤吸收的护肤用品，像颈霜、日霜、晚霜、防晒霜等，这些紧致肌肤的有效护肤品能够起到加速颈部新陈代谢、减少皱纹产生的功效。另外，由于颈部的皮肤比较薄，所以颈部的护肤品不能太油腻

方法5：多做运动

运动是保持身体健康的关键，所以生活中应该多参加各种有权运动，呼吸新鲜空气、加快血液循环，从而提高皮肤的温度，以利于排山更多的废物，延缓皱纹的产生。

方法6：颈部防晒

平日颈部也需要涂上润肤霜及防晒品。紫外线是直接造成衰老的罪魁祸首，所以像面部一样每天给我们的颈部做好防晒吧。紫外线会引起或加剧色斑，老化，再细致周到的保养，如果缺少了日光防护，效果也会大打折扣。

方法7：定期去角质

选择性质比较温和的面部去角质产品，以螺旋的方式由下往上按摩，颈部靠近耳后的部分，也要彻底清洁，然后以清水洗净。每周1-2次，你会发现暗沉的颈部肌肤渐渐有了光泽！