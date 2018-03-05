毛孔粗大怎么回事儿？3大对策让你轻松应对

核心提示：生活中，导致毛孔粗大的原因有很多，毛孔粗大也并非无法挽回，应对毛孔粗大总有对策。
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毛孔粗大是许多女生所苦恼的事儿，不仅拖累颜值，还让好感度大打折扣。生活中，导致毛孔粗大的原因有很多，毛孔粗大也并非无法挽回，应对毛孔粗大总有对策，下面一起来看看。
毛孔粗大常见诱因
1、皮肤缺水
皮肤过于干燥缺水会导致毛孔粗大，它通常是表现在脸颊比较干燥的部位，开口比较明显，这种粗大的毛孔是由肌肤老化导致的。
对策：首要就是为肌肤补水保湿，加强肌肤的蓄水能力。日常应多吃新鲜蔬菜和水果，蔬果含水量最多，对补水保湿有不错的作用。
2、油脂旺盛
毛孔粗大通常与油脂分泌过于旺盛有关，毛孔的作用就像皮肤油脂的管道，当皮肤内部的油脂分泌过多，如果没有及时清理，就会导致毛孔被越撑越大。
对策：针对油脂导致的毛孔粗大，首要的解决渠道就是加强洁面，坚持每天早晚两次的洁面次数，选对洁面产品，这样才能及时清理干燥脸部皮肤油脂。
3、紫外线
紫外线也是导致毛孔粗大的罪魁祸首之一，它不但会让晒黑你的皮肤，同时还会使肌肤的免疫力下降，造成皮肤表面的皮脂氧化，长期受到紫外线的伤害，肌肤会渐渐失去弹性，老化的毛孔也会随之生成。
对策：针对由紫外线导致的毛孔粗大，最关键的解决步骤就是避免与阳光的直接接触，此外，还要做足防晒功课，防晒霜是必不可少的护肤品。
收缩毛孔小妙招
1、冰镇毛孔
冰镇毛孔利用的就是热胀冷缩的原理。这样做可以让肌肤表面温度迅速降下来，毛孔立即收缩，出油现象也能得到有效抑制。
2、畅“饮”绿茶
绿茶对皮肤也有很多好处。将泡开后的绿茶放凉，用干净的手指蘸取茶水轻拍毛孔粗大的区域，能有效紧肤。
3、蔬果紧肤
榨完果汁的残渣也可用于毛孔收缩。将新鲜的芹菜、油菜、柠檬、橙子等榨出果汁后的残渣，用干净的药用纱布包住，轻轻揉搓毛孔粗的部位，不仅能温和地去除角质，还可以收敛毛孔。
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