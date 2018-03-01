教你脸上不长痘的6大诀窍

核心提示：除了青春期发育问题，很多成人痘痘都是因为因为不健康的生活所所导致的，要想告别痘痘从此拥有水嫩光滑的肌肤还是要从自己平时的生活习惯开始改变，小编教你脸上不长痘的6大诀窍。

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除了青春期发育问题，很多成人痘痘都是因为因为不健康的生活所所导致的，要想告别痘痘从此拥有水嫩光滑的肌肤还是要从自己平时的生活习惯开始改变，小编教你脸上不长痘的6大诀窍。

1、注意饮食清淡

饮食和生活作息是长痘的罪魁祸手，因此，在去痘的这段时间可合理调整饮食。不要吃油腻、辛辣、油炸、膨化等食品.这些食物中的垃圾毒素太多了，会直接影响肠胃的消化功能。

2、喝大量白开水

皮肤需要代谢就需要水分做为媒介，如果缺水，皮肤中的废物就很难排出体外，易生长痘痘。因此想要去痘或是预防痘痘，都需要给皮肤注入水力量，让皮肤细胞充盈起来。

3、注意面部和手部的卫生

用温水洗脸，更不要用手挤、捏、掐等。最好不要滥用化妆品，上班更应该注意卫生，不要浓妆艳抹，淡妆更自然更适宜。

4、不要使用激素类药膏

有的药膏会使痘痘病情加重，有些人会自行的买一个药，觉得涂抹之后还是会有效果的，其实会加深痘印的。

5、充足睡眠 运动排毒

保持乐观情绪，保持充足睡眠，晚上也在12点钟之前睡下，避免情绪焦虑和紧张，保持大便通畅，排出体内诱发痘痘的毒素。如果想要速度更快些，建议多做运动，多流些汗，将体内毒素迅速排除体外。

6、刷牙后嘴周要冲洗干净

刷牙的时候要多用清水冲涮，以免牙膏残留在嘴巴里面也会长痘痘，牙膏里面有些物质是不可以长时间的保留在口中的，因为某些物质经过长时间的发酵，会产生有害物质。