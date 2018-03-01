敷眼小妙招 帮你摆脱熊猫眼

核心提示：黑眼圈让闪亮大眼顿时变得无神，那么黑眼圈很重怎么办？教你5个小方法摆脱熊猫眼。
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黑眼圈让闪亮大眼顿时变得无神，那么黑眼圈很重怎么办？教你5个小方法摆脱熊猫眼。
1、茶叶包敷眼
早上将泡完茶水的茶叶捞出来，用纱布包好，双眼闭上后将纱布包轻敷眼部，15分钟后摘掉。茶叶里的茶多酚对黑眼圈有很好的淡化效果，还能明目，早上起来敷一下效果不错。
2、黄瓜泥眼膜
将黄瓜洗干净以后切成小片，然后捣碎，滴入3-5滴洋甘菊精油，然后搅拌均匀。再清洁面部肌肤，然后把化妆棉浸泡在加工过后的黄瓜泥中，拿出来挤干水分，敷在黑眼圈部分，十五分钟以后取下，清洁皮肤就可以了。
3、蜂蜜眼膜
这是最常用也是最保险的美容方法，准备一茶匙蜂粉和一茶匙蜂皇浆，将两者混合在一起，搅拌均匀以后薄薄的涂抹在黑眼圈的位置，等待一个小时以后用清水洗去。每天一次，一周以内能见到黑眼圈慢慢变淡。
4、苹果皮敷眼
将苹果洗干净，切掉的皮敷在黑眼圈部位，果肉可以吃掉，敷满十五分钟以后用清水清洗干净，注意苹果皮含汁量越高越好，长期敷眼定能看见效果。
5、鸡蛋银戒指转眼
做法：煮熟一个鸡蛋，然后成热剥去蛋壳，用薄毛巾抱住，然后在放一个纯银的戒指。闭上眼睛，将包好的银戒指鸡蛋顺着眼周肌肤转来转去，每次转十次即可。
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