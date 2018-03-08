核心提示：面容衰老最重要的原因是面部表情肌长期收缩，形成皮肤皱褶且逐渐加深。一般从30岁后出现细小皱纹，随年龄增长逐渐加深、加重。注射肉毒素可消除动力性皱纹，早使用可延缓静态皱纹的出现。
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客户端读者汪女士问：我今年32岁，面部、眼周等处都有了不少皱纹，想做除皱治疗，但不知道如何选择。请问有哪些除皱的好办法？哪些适合我？
中南大学湘雅医院整形美容外科主任雷少榕解答：面容衰老最重要的原因是面部表情肌长期收缩，形成皮肤皱褶且逐渐加深。一般从30岁后出现细小皱纹，随年龄增长逐渐加深、加重。注射肉毒素可消除动力性皱纹，早使用可延缓静态皱纹的出现。该药用于面部除皱的剂量远少于人类致死量，因而较安全。注射后1周内出现明显效果，可维持6~9个月。
光子嫩肤可改善色素、质地，使皮肤细嫩，可治疗皮肤色素性疾病、血管性疾病、皮肤纹理结构改变，即色素斑、毛细血管扩张、光老化、光损伤。二氧化碳点阵激光可消除皮肤细纹，使胶原纤维含量增加、排列紧密，真皮厚度增加，弹性纤维排列有序，使皮肤质地得以改善。射频技术在紧致皮肤、消除细纹及黑眼圈方面有较好的作用。水光针、玻尿酸可用于填充消除皮肤静态皱纹。前者各年龄阶段均可使用，后者适合30~35岁人群。▲
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