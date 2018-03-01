想要白瓷肌 健康美白学起来

核心提示：美白也是一场持久战，除非你是天生的白瓷肌，否则就必须要要时刻注意肌肤护理以及饮食等内部调理了。毕竟美丽是由内而外的，所以要内外兼顾。下面跟小编一起来看看吧，健康美白走起！

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美白也是一场持久战，除非你是天生的白瓷肌，否则就必须要要时刻注意肌肤护理以及饮食等内部调理了。毕竟美丽是由内而外的，所以要内外兼顾。下面跟小编一起来看看吧，健康美白走起！

1、补充大量的水分。

水！水！水！水乃生命之源啊，肌肤缺水可是致命伤。美白的首要条件是时刻保持肌肤的水分充足，因此可以随身携带分子量极小的保湿喷雾，随时喷在脸上，大概1-2分钟后用面纸吸干残留在脸上的水分。

2、做好日常的防晒工作。

不防晒，使用再多的美白产品都是白费。一定要坚持一年四季，并且不管是晴或雨都要坚持用防晒产品，除了脸部还有身体，也就是说全身防晒必不可少。

3、每周敷美白面膜1-2次。

为摆脱晒后的色素沉积，并在短时间内给肌肤净白改观，就需要让日常护理与加强护理双管齐下。利用面膜中大量的美白精华乳液，令深层肌肤得到强力吸收与渗透，使肌肤在短时间内得到显着改观。

4、美白化妆水的双重呵护。

含有植物美白成分的化妆水不仅可以起到二次清洁的作用，同时也可以通过水分的迅速渗透而达到收敛和美白的作用。

5、牛奶敷面。

牛奶可是美白的佳品之一，可以用牛奶敷面或者偶尔泡个牛奶浴是不错的选择。将牛奶倒在化妆棉或者面膜纸上，敷在脸上，十分钟后取下面膜，洗干净脸部，涂上爽肤水、乳液以及保湿霜，就可以看到脸部有变白的迹象。

6、多吃辅助美白的食物。

美白必须内外协调，所以除了大量使用美白的产品外，还要饮食搭配，可以多喝牛奶，多吃丰富维生素C的蔬果，如：番茄、柠檬、新鲜绿叶蔬菜类等。感光能力强的食物，如香菜、白萝卜、芹菜等尽量少吃;少吃油炸食品、辛辣等刺激性食物。

7、芦荟美白修复。

芦荟的功效很多，可修复、舒缓、镇静以及美白等，是天然的护肤之选。平常可取鲜芦荟中的芦荟物质敷脸，但是并不是每个人都适合用没有经过提取的芦荟的，所以还是建议选择经过提取的芦荟，比如芦荟胶等。芦荟胶每天可使用两次，最好是长期持续使用，见效可能会比较慢。