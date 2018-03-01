收缩毛孔警惕五大误区

核心提示：毛孔在功能上是好的，但是太过于显露，就是影响容貌。因此，毛孔粗大向来是保养的重点，不过很多人用过很多方法，却达不到好效果，这是为什么呢？可能你踏入了这些收缩毛孔的误区。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

毛孔在功能上是好的，但是太过于显露，就是影响容貌。因此，毛孔粗大向来是保养的重点，不过很多人用过很多方法，却达不到好效果，这是为什么呢？可能你踏入了这些收缩毛孔的误区。

误区一：喜欢用冰水洗脸

由于“热胀冷缩”的原理，很多女性朋友认为毛孔粗大，就得用冰水洗脸，效果立竿见影。殊不知，冰水洗脸虽短暂地让毛孔收缩，却也会导致毛孔阻塞，而且，经常用冰水洗脸也会降低了肌肤吸收养分的能力，造成肌肤无法得到充分的补水和滋养，久而久之出现干燥、松弛，毛孔反而更大。

误区二：相信瞬间收缩毛孔的收敛水

可以瞬间收缩毛孔的收敛水大多含有酒精成分，也就是依靠酒精的清凉感加上凝固角质蛋白的效果，从而达到收紧毛孔的功效。虽然收缩毛孔效果明显，但是很快就会恢复原样，所以无法从本质上改善毛孔粗大问题。

误区三：毛孔粗大一味地去除角质

毛孔粗大一般情况下是该去角质，但有些是因为污垢阻塞或者老化引起的毛孔粗大，去角质并不能去除污垢和紧致肌肤，反而会降低肌肤保水度，加速毛孔细胞的萎缩，加剧大毛孔情况。

误区四：护肤品过量涂抹

虽然肌肤保养很重要，然而也要注意适度。过多的保养品、营养，肌肤吸收不了，停留在肌肤上，造成毛孔堵塞，结果毛孔就被越撑越大。想要收缩毛孔，必须要有耐心，采取正确的调养方法，让肌肤重新呼吸。

误区五：毛孔被污垢撑大而过度清洁

如果清洁不当，新陈代谢不顺利，老化死皮无法如期脱落，死皮就会堵塞在毛孔里，会致使毛孔扩大。但是如果清洁得太过用力，让皮肤严重缺水、紧绷干涩、干燥脱皮，反而容易让我们的肌肤产生角质代谢不正常或老化现象，过犹不及让毛孔越来越大。因此，收缩毛孔切勿过度清洁。