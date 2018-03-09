晚霜每天都要使用？NO！

核心提示：作为晚间保养的最后一步也是最重要的一步，晚霜的效果有点类似于我们盖的被子。因为我们的身体随时都在流失水分，肌肤当然也不例外。在护肤的最后一步，用上其中含有独特的保湿脂类基质、质地相对较厚的晚霜，才能有效帮助肌肤保持湿润，防干燥。
作为晚间保养的最后一步也是最重要的一步，晚霜的效果有点类似于我们盖的被子。因为我们的身体随时都在流失水分，肌肤当然也不例外。在护肤的最后一步，用上其中含有独特的保湿脂类基质、质地相对较厚的晚霜，才能有效帮助肌肤保持湿润，防干燥。
晚霜并不像广告中说的那样，要每天使用才有效果。
比如，皮肤油脂分泌过多的人，就不适合用晚霜，如果要用，可以选择清爽型晚霜。混合性皮肤每天使用晚霜的话，则应该避开T字区。其实，如果你的肌肤非常年轻，新陈代谢能力旺盛，能提供基本的保湿滋润，也就没有必要使用晚霜，而如果肌肤表现出缺水、暗沉、老化、新陈代谢速度减缓，甚至出现弹力变差等问题，就要在肌肤吸收能力最好的时段，给予其需要的滋润和营养。
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