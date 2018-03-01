解决毛孔粗大的问题 要这样搞！

核心提示：毛孔粗大怎么办呢？我们随着年龄的增加，肌肤的毛孔自然是会越来越大的，那怎样才能解决毛孔粗大的问题呢？
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毛孔粗大怎么办呢？我们随着年龄的增加，肌肤的毛孔自然是会越来越大的，那怎样才能解决毛孔粗大的问题呢？
毛孔粗大的原因
污垢阻塞毛孔、皮脂分泌旺盛、挤压痤疮不当、使用不当的化妆品或药物、皮肤松懈老化等。
七大策略解决毛孔粗大问题
1.每天洗脸时，用蛋清涂面部，再用面巾洗净，坚持一个月，效果显著。
2.天冷的时候，用热水清洁完面部，再用凉水泼脸，以收缩毛孔；天热的时候，还可适当加些冰块。
3.将同量的酸奶和蜂蜜混合在一起，薄薄的敷一层，15分钟后用清水洗净。
4.将药用棉纱浸入啤酒约3分钟。取出棉纱，微拧，敷在脸上，让脸部肌肤得到彻底放松，敷大约半个小时。如果棉纱中的水分被吸干，可以按照前两步浸泡后再敷。
5.将一个鲜柠檬榨汁后加一倍水，再加入三大匙面粉调成糊状，随后敷在脸上。15-20分钟后取下；或将一个鲜柠檬切片直接贴于面部，15-20分钟后取下，洗净脸部，收紧毛孔的作用很明显。
6.将醋与甘油以5：1的比例，混合涂抹面部，每日坚持，容颜就会变得细嫩。
7.茉莉花清爽液取未全开的花朵浸入冷开水中，密封静置数日后，兑入少许医用酒精即成。洗脸后拍在脸上，可收缩毛孔，清爽肌肤。
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