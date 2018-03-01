核心提示：面膜可以说是许多爱美的妹纸们使用性较高的护肤品，可以有效快捷的给皮肤补充所缺少的营养和能量，但敷面膜也要讲究细节的。

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面膜可以说是许多爱美的妹纸们使用性较高的护肤品，可以有效快捷的给皮肤补充所缺少的营养和能量，但敷面膜也要讲究细节的。

面膜可以天天敷吗?

不可以，因为面膜是去除皮肤上的多余的角质，皮肤的代谢是72小时一个周期。角质层太厚太薄都不好，太厚就堵塞毛孔，太薄就起不到保护作用。所以一般三天一次是最全理，最科学。

除非极个别治疗性面膜明确标示需要连续用药的要求，否则天天对面部补充过剩的营养，皮肤也会吃不消。过度的保护面部皮肤，新长出来的角质反而会导致皮肤的保护功能下降，使面部变得容易敏感。