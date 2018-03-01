祛痘是门技术活 不要乱挤

核心提示：脸上一长痘，就会觉得不舒服，不时摸摸甚至看不惯用力挤爆痘痘，但是有些痘痘不是你想挤就能挤的，因为挤掉之后可能会化脓处理不好会留下痘坑，甚至还有其他危险，因此对于痘痘处理要小心谨慎，千万不要随便用手挤。
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脸上一长痘，就会觉得不舒服，不时摸摸甚至看不惯用力挤爆痘痘，但是有些痘痘不是你想挤就能挤的，因为挤掉之后可能会化脓处理不好会留下痘坑，甚至还有其他危险，因此对于痘痘处理要小心谨慎，千万不要随便用手挤。
长痘痘正确的处理办法
先搞清楚自己为啥长痘，是因为体质肤质问题还是内分泌问题或者是卫生习惯问题，弄清楚之后再对症下药，才能抑制情况恶化。例如是睡眠不足或者饮食导致内分泌失调，扰乱肌肤新陈代谢，那么就应该调整作息和饮食习惯，再处理痘痘。
用消毒过后的粉刺针挤掉痘痘后，最好先涂上消炎药膏，之后再贴上医用胶带或者透气的胶布。持续涂抹消炎药膏到痘痘不再红肿再用人工皮或痘痘贴。
一定要注意挤痘痘之前要做好清洁双手还有皮肤，挤痘工具一定要消毒，挤完痘痘之后消炎、收缩毛孔这些也要做好才行。最后再啰嗦一句，如果自己处理不来，建议还是就医。
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