避开去粉刺四大护肤误区

核心提示：去粉刺只要找对原因，坚持用正确的方法应付，终会跟它say goodbye。如果你陷入去粉刺误区一错再错，你的脸将成为一片坑坑洼洼的火山丘，下面这四种误区一定要避开！

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去粉刺只要找对原因，坚持用正确的方法应付，终会跟它say goodbye。如果你陷入去粉刺误区一错再错，你的脸将成为一片坑坑洼洼的火山丘，下面这四种误区一定要避开！

误区一：粉刺不用怕，用刘海遮住它，眼不见为净

正解：用刘海遮住额头粉刺，头发上的灰尘和油垢很可能将休眠火山般的粉刺“撩拨”出一发不可收拾的痘痘，趁着年轻露出光洁的额头，还可以避免痘患。

误区二：粉刺是正常现象，不用处理

正解：粉刺具有极高发生率，但绝不是正常现象。虽然有88%的人都曾经受到过粉刺的困扰，但是，不重视粉刺的发生，就有可能出现青春痘在一夜之间全冒出来毁了你那完美约会的事情。

误区三：挤出来、拔出来、或是吸出来才能解决粉刺

正解：这些方法看似让粉刺去无踪，其实只能让你心情好几天，因为这些都是暂时的。如果不解除粉刺的诱发因素，没多久之后你又会在原来地方看见粉刺的踪迹。

误区四：勤敷面膜或去角质就可解决粉刺问题

毛囊里的油脂和角质往往是盘根错节地纠结在一起，就算油脂能溶出来，或是去除了表面的角质，从皮脂腺分泌出来的油脂很快又和毛囊内深层的角质不可分家，从而使粉刺再度形成！